Stellantis raggiunge quota 50.000 Smart Car lanciate sul mercato in India

Stellantis India taglia un traguardo importante con la produzione del 50.000° veicolo su piattaforma Smart Car nello stabilimento di Thiruvallur, in Tamil Nadu. È un numero che pesa. Non solo perché conferma la crescita industriale dell’azienda nel Paese, ma anche perché racconta il ruolo sempre più rilevante dell’India nella strategia globale del gruppo.

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Questo risultato riflette il successo della piattaforma Smart Car di Stellantis

Il risultato è legato alla piattaforma Smart Car, sviluppata dai team indiani di ricerca e sviluppo. Una base tecnica nata per il mercato locale, ma progettata fin dall’inizio con una visione internazionale. Oggi, infatti, questa piattaforma viene utilizzata per veicoli destinati a più continenti, dall’Europa al Sud America fino all’Asia. Un segnale concreto della capacità dell’ingegneria indiana di contribuire a programmi globali.

Lo stabilimento di Thiruvallur produce modelli destinati all’India e a diversi mercati esteri, tra cui America Latina, Medio Oriente e Africa. In questo modo, il sito rafforza la posizione del Tamil Nadu come polo automobilistico competitivo, orientato all’export e sempre più integrato nelle catene produttive internazionali.

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Ma il valore dell’impianto non si ferma alla produzione. Dall’inizio delle attività, Thiruvallur ha generato oltre 1.100 posti di lavoro diretti e ha sostenuto migliaia di occupazioni indirette tra fornitori, logistica e industrie collegate nell’area di Chennai. Una presenza che contribuisce allo sviluppo del territorio e alla crescita di una filiera locale sempre più strutturata.

La produzione si inserisce anche nel percorso dell’iniziativa “Make in India”, grazie a un’elevata localizzazione e all’impiego di pratiche industriali avanzate e sostenibili. Qualità, efficienza e flessibilità sono elementi centrali per uno stabilimento chiamato a servire mercati diversi e a rispondere a esigenze produttive in continua evoluzione.

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Shailesh Hazela, CEO e Amministratore Delegato di Stellantis India, ha sottolineato come le 50.000 unità rappresentino un passaggio significativo per l’azienda. Il risultato, ha spiegato, riflette il lavoro dei team, dei fornitori, dei rivenditori e la fiducia dei clienti. Ha inoltre evidenziato il contributo del Tamil Nadu, dalle politiche industriali alla disponibilità di competenze qualificate.

Stellantis

Dopo questo traguardo, Stellantis India guarda alla prossima fase di crescita. L’obiettivo è ampliare la capacità produttiva, aumentare i volumi destinati all’esportazione e continuare a introdurre prodotti competitivi a livello globale. In questo scenario, Thiruvallur resterà un punto chiave per le attività presenti e future del gruppo.