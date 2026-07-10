Peugeot E-5008 Dog Edition: un’auto unica pensata per i cani e i loro padroni

La Peugeot E-5008 Dog Edition è uno studio concettuale, che cerca di assecondare al meglio il comfort di viaggio dei cani, apprezzati compagni di viaggio di tanti esseri umani.

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Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, gli animali domestici assumono un ruolo sempre più importante nei programmi di viaggio. La loro incidenza ha un peso specifico molto alto.

Un recente sondaggio IFOP, commissionato dalla Fondazione 30 Millions d’Amis, evidenzia come il 64% dei proprietari di cani prevede di andare in vacanza con il proprio amico a quattro zampe, mentre oltre sei su dieci lo considerano un fattore determinante nella scelta della destinazione.

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Il dato, ovviamente, non è sfuggito all’attenzione degli operatori di mercato, case automobilistiche comprese. La Peugeot E-5008 Dog Edition offre una risposta mirata nel mondo dei mezzi a quattro ruote. Questa concept car, non destinata al listino, ha preso forma giovandosi della collaborazione di Stellantis Design Studio.

L’opera, partorita in esemplare unico, esplora un’idea originale: cosa succederebbe se un’auto fosse progettata attraverso gli occhi del suo passeggero più fedele? Per ottenere il miglior risultato, sono stati condotti degli studi accurati, di cui possiamo ammirare il frutto.

Oggi, per molti, i cani si spingono oltre la dimensione di semplici animali domestici e rientrano a pieno titolo fra i membri della famiglia. La loro presenza accompagna i padroni nei viaggi di tutti i giorni, nelle fughe del fine settimana e nelle vacanze.

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Con la Peugeot E-5008 Dog Edition il marchio del “leone” punta ad interpretare al meglio un bisogno diffuso: quello di affrontare al top le trasferte, più o meno lunghe, in compagnia di Fido.

Pare che oltre il 50% dei proprietari di SUV di grandi dimensioni abbia pure un cane, quindi il target di utenza al quale si indirizza la vettura francese sente in modo diretto la necessità di avere un veicolo adeguato, che dia sicurezza e comfort alla famiglia e agli amici a quattro zampe.

L’approccio è stato radicale: invece di aggiungere qualche accessorio per animali domestici a un veicolo esistente, i designer hanno sviluppato il loro progetto attorno alla percezione sensoriale del cane, per creare un’esperienza più intuitiva, rilassante e piacevole per tutto il gruppo di viaggio. Colori, materiali, suoni e spazio interno sono stati sviluppati ad hoc.

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La Peugeot E-5008 Dog Edition continua, in questa veste, ad offrire un abitacolo spazioso per cinque passeggeri, ma offre un perfetto equilibrio tra comfort familiare e spazio per il proprio cane. Questo può guardare il paesaggio che scorre, appoggiare la testa al finestrino, fare un pisolino dopo una lunga passeggiata o accoccolarsi nella sua cuccia una volta arrivati ​​a destinazione.

La cabina presenta una palette di colori ispirata alla vista canina e combina rilassanti tonalità di blu con tocchi più stimolanti di giallo. Materiali morbidi e antiscivolo migliorano ulteriormente il comfort fin dal primo momento a bordo.

Tra le caratteristiche dedicate, un materassino modulare che accompagna il cane nei viaggi. Utilizzabile nel bagagliaio, sui sedili posteriori o all’esterno durante una sosta, si trasforma in una cuccia una volta arrivati ​​a destinazione, garantendo un comfort senza soluzione di continuità tra casa, auto e vacanze.

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Un altro dettaglio pensato per soddisfare una delle abitudini di viaggio preferite dai cani è il poggiatesta per finestrini, che permette loro di adagiare comodamente il muso mentre si godono il panorama durante il viaggio.

La Peugeot E-5008 Dog Edition Concept è inoltre dotata di una gamma di accessori dedicati, tra cui un’imbracatura, borse per il cane e per il proprietario, protezioni per gli interni, ciotole integrate, un giocattolo esclusivo e persino un asciugacapelli per animali domestici, riponibile sotto il pianale del bagagliaio.

Il concept si basa anche sulla gamma di accessori per cani già disponibili nel listino del marchio d’oltralpe, come le griglie divisorie e le protezioni per il bagagliaio, rendendo ancora più facile viaggiare in sicurezza e comfort con il proprio amico a quattro zampe.

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Fra le soluzioni specifiche di cui è dotata la Peugeot E-5008 Dog Edition, anche un sistema di navigazione in grado di suggerire le stazioni di ricarica situate vicino a parchi o aree pedonali, garantendo che ogni sosta sia vantaggiosa sia per il conducente che per il suo amico a quattro zampe.

La vettura è inoltre dotata della modalità Dog Guardian, progettata per mantenere automaticamente una temperatura confortevole nell’abitacolo, consentire il monitoraggio a distanza e avvisare il proprietario quando il cane rimanga solo in auto per un certo periodo.

Fonte | Stellantis