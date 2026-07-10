Citroën accelera nel 2026: l’Europa traina il rilancio del marchio

Citroën ha iniziato il 2026 con segnali incoraggianti e, dopo i primi sei mesi dell’anno, il quadro sembra confermare una ripresa reale. Le vendite globali sono cresciute del 4,4%, considerando anche la Cina, mentre l’Europa ha avuto un ruolo decisivo con un aumento dell’8% e una quota di mercato salita al 3,4%.

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Citroën cresce nel 2026 grazie all’Europa e ai modelli rinnovati: vendite in aumento, ordini elettrici in forte salita e Italia in evidenza

Dietro questi risultati c’è soprattutto una gamma profondamente rinnovata. Citroën sta cercando di tornare a parlare in modo diretto agli automobilisti, con modelli più accessibili, pratici e vicini alle esigenze di tutti i giorni. Anche il programma Citroën We Care, con una copertura fino a otto anni, va nella stessa direzione: offrire più tranquillità e rafforzare il rapporto di fiducia con i clienti.

Per Xavier Chardon, CEO del marchio, il primo semestre dimostra che Citroën sta ritrovando slancio. La risposta del pubblico, in particolare verso i modelli elettrici, viene vista come una conferma della strategia scelta e del lavoro portato avanti dalla rete commerciale.

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In Europa il marchio ha ottenuto risultati migliori rispetto all’andamento generale del mercato. L’Italia resta uno dei Paesi più importanti, con una quota del 3,8%, superiore alla media europea, e volumi cresciuti del 2,2%. Il nostro Paese si conferma così il secondo mercato europeo per Citroën.

Buoni segnali arrivano anche da Francia, Germania, Regno Unito, Portogallo e Austria. Il dato più significativo riguarda però l’elettrico: gli ordini sono aumentati del 98% rispetto allo stesso periodo del 2025 e oggi rappresentano circa un terzo di tutte le richieste ricevute dal marchio.

Tra i modelli, la C3 continua a essere uno dei punti di forza della gamma. È prima nel segmento B in Italia e Portogallo e mantiene una posizione solida anche tra le compatte elettriche in Francia e Spagna. Il nuovo C5 Aircross ha visto crescere gli ordini del 47%, con risultati particolarmente positivi in Portogallo.

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Anche Berlingo continua a fare la sua parte. Nel 2026 celebra trent’anni di carriera e resta uno dei modelli più importanti per Citroën, soprattutto nel settore dei veicoli commerciali compatti. Le immatricolazioni sono aumentate in Francia e Spagna, mentre il modello continua a occupare posizioni di vertice in diversi mercati europei.

Nel mondo, Citroën ha venduto 373.700 veicoli. Medio Oriente e Africa hanno dato un contributo importante, con una forte crescita in Marocco e Tunisia. In India le vendite sono più che raddoppiate, spinte soprattutto dalla C3, mentre in Colombia il marchio ha registrato un incremento del 77%.

Il prossimo appuntamento chiave sarà il Salone dell’Automobile di Parigi, in programma a ottobre, dove Citroën potrebbe mostrare i primi segnali della nuova fase del proprio rilancio.