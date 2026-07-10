Opel Corsa da 13.750 euro: con la super rottamazione il bonus sale fino a 7.600 euro

Opel prova a rendere più interessante l’acquisto della Opel Corsa con una nuova promozione dedicata a chi ha un’auto da rottamare. Il vantaggio può arrivare fino a 7.600 euro e porta il prezzo pubblicizzato della vettura a 13.750 euro, esclusi gli oneri finanziari.

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Opel Corsa in promo con super rottamazione: sconto fino a 7.600 euro, prezzo da 13.750 euro e rata da 99 euro al mese

L’offerta riguarda le auto già disponibili in concessionaria e resta valida fino al 31 luglio 2026. Il messaggio è semplice: chi vuole cambiare una vettura ormai datata può accedere a uno sconto importante e mettersi al volante di un modello più recente senza affrontare subito una rata elevata.

La formula finanziaria prevede un anticipo di 4.033 euro e 33 rate da 99 euro al mese. La prima rata scatterà a ottobre 2026, quindi dopo qualche mese dall’acquisto. Alla fine del piano resta però una maxi rata da 9.704,88 euro, un elemento da tenere bene a mente prima di firmare.

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Il TAN fisso è del 7,99%, mentre il TAEG arriva all’11,81%. Sono percentuali che incidono sul costo complessivo dell’operazione e spiegano perché il prezzo promozionale non coincida con quanto si finirà realmente per pagare scegliendo il finanziamento.

La rata da 99 euro è sicuramente il dato che attira di più, ma non va letto da solo. Bisogna considerare l’anticipo, gli interessi, gli eventuali costi accessori e soprattutto la rata finale. Chi arriva alla scadenza dovrà decidere se saldarla, rifinanziarla oppure valutare altre opzioni previste dal contratto.

Accanto alla versione tradizionale, Opel propone anche la Corsa Electric Edition con batteria da 50 kWh, motore da 136 CV e cambio automatico. In questo caso l’offerta parte da 249 euro al mese con formula Opel Blitz, a fronte di un primo canone anticipato di 12.480 euro e 35 canoni mensili.

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Al termine del contratto è previsto un valore di riscatto di 10.651 euro. Il TAN fisso è pari al 2,99%, mentre il TAEG è del 5,26%. Anche questa promozione resta valida fino al 31 luglio 2026 e riguarda vetture in pronta consegna.

Per accedere all’iniziativa “Incentivi Opel Super Rottamazione” è necessario compilare il modulo dedicato, ottenere il coupon e presentarlo in concessionaria. In alternativa, chi è interessato alla Corsa Electric può lasciare i propri dati per essere ricontattato direttamente dal concessionario.

La Opel Corsa continua così a rivolgersi a due pubblici diversi: da una parte chi cerca una compatta accessibile con rottamazione, dall’altra chi vuole passare all’elettrico con una formula a canone mensile. In entrambi i casi, prima di scegliere conviene chiedere un preventivo completo e verificare con attenzione anticipo, interessi, riscatto e costo finale effettivo.