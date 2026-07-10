Fiat 600e, maxi promozione con rottamazione: il SUV elettrico scende di prezzo

Fiat rilancia sulla Fiat 600e con una nuova offerta valida fino al 31 luglio 2026. Il SUV compatto elettrico viene proposto a partire da 25.950 euro, oltre agli oneri finanziari, a condizione di aderire al finanziamento previsto dalla promozione e di consegnare un veicolo da rottamare.

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Fiat 600e in offerta con rottamazione: da 25.950 euro, anticipo e rate da 299 euro

L’iniziativa punta a rendere più accessibile uno dei modelli più importanti della nuova gamma Fiat. La 600e nasce infatti per chi cerca un’auto adatta all’uso quotidiano, con dimensioni compatte, una posizione di guida rialzata e una motorizzazione completamente elettrica. Il marchio ricorda inoltre che la 600 è disponibile anche con motore a benzina e in versione ibrida, così da offrire soluzioni differenti a seconda delle esigenze del cliente.

La formula finanziaria prevede un anticipo di 8.194 euro e 35 rate mensili da 299 euro. Al termine del piano resta una rata finale di 12.295 euro. Il TAN fisso è pari all’8,99%, mentre il TAEG raggiunge l’11,74%.

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Il prezzo iniziale può quindi risultare interessante, ma va letto insieme a tutte le condizioni economiche. Anticipo, rate, interessi, oneri finanziari e maxi rata finale incidono infatti sul costo complessivo dell’operazione. Prima della firma è utile chiedere un preventivo dettagliato e verificare quali spese siano comprese e quali restino a carico del cliente.

La rata da 299 euro rappresenta l’elemento più immediato della promozione, ma la presenza di una rata finale superiore a 12.000 euro richiede una valutazione attenta. Alla scadenza, il cliente dovrà decidere se saldarla direttamente oppure ricorrere a un eventuale rifinanziamento, se previsto dalle condizioni contrattuali.

La Fiat 600e si rivolge soprattutto a famiglie, pendolari e automobilisti che desiderano passare alla mobilità elettrica senza scegliere un modello troppo grande. L’abitacolo offre maggiore spazio rispetto alle city car tradizionali, mentre la carrozzeria da crossover permette di affrontare con disinvoltura il traffico urbano e gli spostamenti fuori città.

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L’offerta è legata alla rottamazione e al finanziamento, oltre che alla disponibilità delle vetture. Chi non è ancora pronto per l’elettrico può valutare le alternative benzina e ibride, mantenendo lo stesso stile e la stessa impostazione della 600.