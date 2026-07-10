Nuova Opel Astra, altro che crossover, questo render la immagina bassa, filante e sportiva

La nuova Opel Astra potrebbe cambiare profondamente entro la fine del decennio. Le indiscrezioni più recenti sostengono che Opel stia valutando una trasformazione importante per il suo storico modello di segmento C, destinato ad avvicinarsi al mondo dei crossover. Nelle scorse ore, però, su Facebook è apparso un render fatto con AI che immagina una direzione molto diversa.

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Un render immagina la nuova Opel Astra come una compatta bassa e filante, con stile fastback, frontale Vizor evoluto e coda sportiva

L’elaborazione digitale, pubblicata dalla pagina Sezer Design – Concept Cars & Bikes, non rappresenta un progetto ufficiale della casa tedesca. Le immagini propongono comunque una visione interessante della futura Astra: non un modello alto e massiccio, ma una cinque porte bassa, filante e con un’impostazione quasi da fastback.

Il contrasto con le voci circolate finora è evidente. Mentre si parla di una possibile nuova Opel Astra con forme più vicine a quelle di un crossover, il render conserva una silhouette tipicamente automobilistica, con cofano lungo, abitacolo arretrato e tetto che scende dolcemente verso la coda. Le proporzioni sono sportive, ma senza rinunciare alla praticità delle cinque porte.

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Il frontale reinterpreta l’Opel Vizor in chiave più moderna. Una sottile fascia luminosa collega i fari affilati e attraversa la mascherina nera, con il logo Opel illuminato al centro. Il paraurti è basso e scolpito, caratterizzato da ampie aperture inferiori e da elementi verticali che rendono l’insieme più aggressivo.

La fiancata appare pulita e tesa. Le maniglie sono integrate nella carrozzeria, i finestrini diventano più sottili verso il montante posteriore e i grandi cerchi bicolore riempiono quasi completamente i passaruota. Il tetto nero crea un forte contrasto con la vernice argento e accentua visivamente l’andamento discendente della parte superiore.

Anche il posteriore è molto distante dall’immagine tradizionale di un crossover. Il lunotto è inclinato, lo spoiler superiore prolunga il tetto e i gruppi ottici sono uniti da una fascia luminosa con la scritta Opel al centro. Il paraurti, molto elaborato, integra elementi aerodinamici e sottili luci verticali.

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Le indiscrezioni continuano comunque a indicare una nuova Opel Astra più trasversale, a metà strada tra compatta, fastback e crossover. Opel starebbe infatti valutando una carrozzeria capace di seguire l’evoluzione del mercato europeo, dove SUV e modelli rialzati hanno sottratto spazio alle berline tradizionali.

La prossima generazione dovrebbe utilizzare una nuova piattaforma Stellantis e rientrare nel piano di rinnovamento previsto entro il 2030. La produzione potrebbe restare a Rüsselsheim, mentre la versione Station Wagon dovrebbe continuare ad affiancare il modello principale. Il render apparso su Facebook mostra però che, almeno nell’immaginazione degli appassionati, la nuova Opel Astra può ancora essere una compatta elegante, bassa e decisamente sportiva.