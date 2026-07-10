Jeep prepara due nuovi crossover compatti: si inseriranno tra Avenger e Compass

Jeep si prepara a rinnovare profondamente la propria gamma europea con tre nuovi modelli attesi nei prossimi quattro anni. Il piano prevede due crossover compatti sviluppati appositamente per il Vecchio Continente e un SUV di grandi dimensioni nato dalla collaborazione con il costruttore cinese Dongfeng.

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Jeep prepara due crossover compatti per l’Europa, tra Avenger e Compass, con motori diversi e trazione integrale per ampliare la gamma

Le prime anticipazioni arrivano da Autocar, che ha pubblicato anche un render dedicato a una delle future novità. La strategia del marchio appare chiara: ampliare l’offerta senza puntare esclusivamente sull’elettrico. Le prossime Jeep dovrebbero infatti essere disponibili con diverse motorizzazioni, mantenendo sempre la trazione integrale tra gli elementi centrali della gamma.

L’obiettivo è rafforzare la presenza in Europa dopo il successo commerciale ottenuto dalla Avenger, diventata rapidamente uno dei modelli più importanti del marchio nella regione. Jeep vuole ora occupare gli spazi ancora liberi tra Avenger e Compass, adattando dimensioni, tecnologia e stile alle esigenze degli automobilisti europei.

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Dopo l’Investor Day dello scorso maggio, Stellantis ha indicato Jeep come uno dei propri “marchi globali”, inserendola tra i brand con priorità negli investimenti. Una decisione che garantisce maggiori risorse e libertà progettuale, soprattutto nello sviluppo di modelli pensati per mercati molto diversi da quello statunitense.

Secondo Fabio Catone, responsabile Jeep per l’Europa, le future vetture resteranno fedeli ai valori storici del marchio. Dovranno quindi combinare versatilità, capacità 4×4, stile riconoscibile e una reale vocazione fuoristradistica, pur adattandosi a un pubblico che chiede dimensioni più compatte e consumi contenuti.

Due dei tre modelli apparterranno al segmento B, ma avranno caratteristiche differenti. Il più piccolo sarà più largo della Avenger e adotterà proporzioni maggiormente ispirate ai SUV tradizionali. Il secondo avrà dimensioni vicine al segmento C, posizionandosi poco al di sotto della Compass.

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Entrambi dovrebbero utilizzare la piattaforma STLA One e saranno prodotti in Europa, anche se Stellantis non ha ancora comunicato gli stabilimenti coinvolti. La base tecnica condivisa permetterà di contenere costi e tempi di sviluppo, lasciando comunque ai progettisti Jeep la possibilità di intervenire su assetto, trazione e comportamento dinamico.

Catone ha spiegato che il marchio sta lavorando sia sull’adattamento di soluzioni già esistenti sia su progetti completamente nuovi. Tra le tecnologie allo studio potrebbe esserci anche lo steer-by-wire, il sistema di sterzo elettronico destinato a debuttare nel gruppo nel 2027.

Accanto ai due crossover europei arriverà infine un SUV di grandi dimensioni sviluppato con Dongfeng, pensato per rafforzare la presenza di Jeep nei mercati internazionali e ampliare ulteriormente una gamma destinata a cambiare volto entro la fine del decennio.