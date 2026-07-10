Nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm-R: il sogno estremo che riaccende il cuore dei puristi

La nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm-R che vi proponiamo in questo articolo è una visione indipendente capace di accendere subito la fantasia degli appassionati. Il progetto nasce da una domanda semplice e molto diretta: come sarebbe una Giulietta moderna progettata senza compromessi, con il solo obiettivo di offrire prestazioni, carattere e piacere di guida?

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Nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm-R, la compatta estrema pensata per i puristi

La risposta arriva da Forma Corsa by RestomodGT, che ha immaginato una compatta radicale, ispirata al mondo delle competizioni e costruita attorno ai valori più tradizionali di Alfa Romeo. Si tratta insomma di un render che prova a riportare al centro leggerezza, aerodinamica e coinvolgimento al volante.

La carrozzeria della nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm-R è stata allargata per ospitare carreggiate più generose e un assetto decisamente ribassato. I passaruota pronunciati, le prese d’aria e le superfici scolpite danno alla vettura un aspetto molto più aggressivo rispetto a una normale hatchback.

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Il cofano in carbonio integra aperture funzionali, pensate per migliorare il raffreddamento e la gestione dei flussi. Nella parte anteriore spicca uno splitter di ispirazione racing, mentre al posteriore trovano spazio un diffusore maggiorato e un grande alettone GTAm-R ad alto carico aerodinamico.

Anche la scelta dei componenti segue una logica orientata alla pista. Il progetto prevede cerchi forgiati ad alte prestazioni, un impianto frenante maggiorato e una struttura alleggerita. L’obiettivo dichiarato è rendere la vettura più precisa, reattiva e comunicativa, senza trasformarla in un esercizio puramente teorico.

L’abitacolo mantiene invece un’impostazione più raffinata. Pelle e Alcantara si alternano a dettagli esclusivi firmati Forma Corsa, creando un ambiente sportivo ma non spoglio. Il punto più interessante, almeno per gli appassionati della guida tradizionale, è però la presenza di un cambio manuale a sei rapporti.

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Una scelta ormai rara, ma perfettamente coerente con la filosofia della vettura. La nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm-R viene infatti descritta come un’auto pensata per chi vuole sentirsi parte dell’esperienza, non soltanto sfruttare dati di potenza e accelerazione.

Più leggera, più larga e più estrema, questa nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm-R immaginaria prova a colmare uno spazio che molti appassionati sentono ancora vuoto: quello di una compatta italiana ad alte prestazioni, analogica nel carattere e capace di emozionare già prima di mettere in moto. Ricordiamo che comunque una erede di Giulietta è in cantiere secondo quanto trapelato dal nuovo piano strategico di Stellantis che il CEO Antonio Filosa ha annunciato lo scorso 21 maggio.