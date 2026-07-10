Opel Mokka GSE sfida il Terminillo: 281 CV elettrici contro il cronometro

Rieti si prepara ad accogliere una nuova sfida ad alta tensione. È stata presentata ufficialmente l’edizione 2026 di Set The Time, l’iniziativa ideata dall’Automobile Club Rieti che, in appena due anni, è riuscita a ritagliarsi uno spazio di primo piano nel panorama italiano delle gare in salita. Protagonista sarà la nuova Opel Mokka GSE, affidata alla pilota aquilana Silvia Franchini.

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La Opel Mokka GSE da 281 CV affronta il Terminillo con Silvia Franchini: un test elettrico ad alta tensione nella sfida Set The Time

La vettura, messa a disposizione dalla concessionaria ufficiale Opel PaciAutoquattro di Rieti, affronterà il tracciato della Rieti-Terminillo al termine della gara ufficiale. L’obiettivo è semplice solo in apparenza: percorrere l’intero percorso cronometrato con un’auto stradale di serie, su strada chiusa e allestita esattamente come durante la competizione.

Il format Set The Time nasce nel 2024 da un’intuizione di Daniele Rossi, vicepresidente dell’Automobile Club Rieti. La prima edizione aveva visto al via una Porsche 992 Turbo S guidata da Simone Faggioli, mentre nel 2025 era toccato alla Abarth 600e con Diego Degasperi. Nel 2026 il progetto compie un ulteriore passo avanti, portando sul Terminillo per la prima volta un modello sportivo elettrico di un marchio tedesco.

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Secondo il presidente dell’ACI Rieti Alessandro de Sanctis, la crescita dell’iniziativa dimostra la validità di un progetto capace di unire spettacolo, misurazione reale delle prestazioni e coinvolgimento del pubblico. L’arrivo di Opel viene letto come un riconoscimento importante per il tracciato reatino e per un format ormai conosciuto anche fuori dai confini nazionali.

La protagonista sarà la Opel Mokka GSE, il primo SUV compatto sportivo completamente elettrico della casa di Rüsselsheim e modello destinato ad aprire una nuova fase per il marchio GSE, acronimo di Grand Sport Electric. Sotto la carrozzeria trovano spazio 281 CV, un differenziale autobloccante Torsen, pneumatici Michelin Pilot Sport EV e un assetto sviluppato partendo dall’esperienza maturata con il prototipo Mokka GSE Rally.

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Per Paolo Angelini, titolare di PaciAutoquattro, il tracciato Rieti-Terminillo rappresenta il luogo ideale per mettere alla prova una vettura nata per coniugare mobilità elettrica e prestazioni. Il percorso, tecnico e impegnativo, non concede molto: curve, variazioni di ritmo e dislivello metteranno alla prova motore, assetto e capacità di trazione.

Al volante ci sarà Silvia Franchini, campionessa ACI Sport e una delle figure più conosciute del rally femminile italiano. La pilota abruzzese ha costruito la propria carriera affrontando anche momenti difficili, dal grave incidente del 2006 al terremoto dell’Aquila del 2009, tornando alle competizioni nel 2014 e conquistando risultati importanti a livello nazionale.

Franchini ha definito Set The Time un banco di prova autentico, perché lascia al cronometro il compito di raccontare ciò che una vettura stradale sa realmente fare. Per lei, la partecipazione con Opel Mokka GSE avrà anche un valore simbolico: portare sul Terminillo una donna al volante di un modello ad alte prestazioni, in un contesto dove contano soltanto preparazione, coraggio e velocità.