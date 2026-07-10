Maserati, assalto a Goodwood: GranTurismo, Grecale e Project GT4 sotto i riflettori

Nella campagna inglese del West Sussex, tra il rombo dei motori e il fascino di una delle manifestazioni automobilistiche più celebri al mondo, Maserati apre un nuovo capitolo della propria storia. Il Goodwood Festival of Speed 2026 diventa il palcoscenico scelto dalla Casa del Tridente per mostrare dal vivo la Nuova GranTurismo, la Nuova GranCabrio e la Nuova Grecale, protagoniste di un aggiornamento strategico destinato a rafforzare l’identità del marchio.

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Maserati porta a Goodwood GranTurismo, Grecale e la nuova Project GT4, tra debutti mondiali, dettagli Fuoriserie e V6 Nettuno da oltre 700 CV

Gli esemplari esposti sono tutti in versione Trofeo e portano la firma del Programma Fuoriserie Maserati. La Nuova Grecale si presenta nella tinta Orange Devil, la Nuova GranCabrio indossa il Blu Emozione, mentre la Nuova GranTurismo sceglie il sofisticato Green Jupiter opaco. Colori intensi, pensati per valorizzare forme più nette, proporzioni sportive e una personalità che resta profondamente italiana.

Il rinnovamento stilistico completa un percorso iniziato con la MCXtrema, laboratorio su quattro ruote che aveva introdotto un frontale più orizzontale, affilato e aggressivo. Quel linguaggio è stato successivamente trasferito sulla GT2 Stradale, affinato con la MCPURA e ora esteso ai modelli più rappresentativi della gamma.

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Nuova GranTurismo e Nuova GranCabrio ricevono esterni aggiornati e interni ancora più raffinati. Sotto il cofano lavora il V6 Nettuno da 3,0 litri, capace di erogare fino a 590 CV e 650 Nm di coppia. La GranTurismo Trofeo supera i 320 chilometri orari, mentre lo scarico sportivo di serie promette un’esperienza sonora più intensa. Trazione integrale e sospensioni pneumatiche regolabili sono standard, insieme a quattro veri posti che confermano la vocazione da granturismo.

La Nuova Grecale punta invece a diventare il SUV luxury più completo di Maserati. Offre abitabilità vicina a quella del segmento superiore, materiali autentici, comfort elevato e un carattere più sportivo. Il V6 Turbo utilizza una tecnologia a precamera di combustione derivata dalla Formula 1, elemento distintivo del Nettuno e simbolo del legame tra ricerca, prestazioni e utilizzo quotidiano.

La grande sorpresa di Goodwood è però Maserati Project GT4, presentata in anteprima mondiale. Sviluppata a Modena sull’architettura della Nuova GranTurismo, la vettura completa la strategia sportiva del Tridente e si affianca alla GT2, protagonista negli ultimi anni delle competizioni internazionali a ruote coperte.

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Project GT4 nasce per entrare in pista nel 2028 e competere in una categoria in forte crescita globale. Motore e carrozzeria derivano direttamente dalla GranTurismo, una vicinanza tecnica richiesta dai regolamenti GT4 e utile per contenere i costi di gestione. Il V6 Nettuno da 3,0 litri, capace di superare i 700 CV in configurazioni specifiche, è abbinato alla trazione posteriore.

Le sospensioni derivano dalla GT Trofeo, con ammortizzatori regolabili e barre antirollio, mentre la riduzione di peso raggiunge circa 400 chilogrammi rispetto alla versione stradale. L’abitacolo conserva alcuni elementi della plancia GT, ma adotta roll cage, sedile e serbatoio omologati. L’impianto frenante è specifico, con raffreddamento dedicato, mentre i cerchi da 18 pollici rispettano la normativa GT4.

Il progetto beneficia dell’esperienza maturata con la GT2 Stradale, del lavoro di Maserati Corse e del contributo diretto del capo collaudatore Andrea Bertolini. La speciale livrea “100 Trident” celebra inoltre i cento anni del simbolo Maserati con un grande Tridente che attraversa la carrozzeria dal tetto alla coda, affiancato da cento piccoli emblemi blu tono su tono.

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Nel Supercar Paddock trovano spazio anche MCPURA Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema. Le tre supersportive affrontano la celebre Goodwood Hillclimb, percorso con quasi cento metri di dislivello. La MCXtrema, prodotta in soli 62 esemplari e riservata alla pista, partecipa anche alla Timed Shootout con il suo V6 biturbo da 740 CV e una livrea blu e gialla ispirata ai colori di Modena.