Fiat Grizzly Fastback sopra una bisarca: nuovi dettagli svelati prima del debutto di Parigi ad ottobre 2026

Fiat Grizzly Fastback torna sotto i riflettori con una nuova serie di foto spia che permette di osservarla quasi senza segreti. Le immagini, realizzate da Gabetz Spy Unit, mostrano il futuro SUV coupé del marchio italiano sopra una bisarca, accanto a un secondo prototipo ancora coperto dalla tradizionale pellicola mimetica.

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Le nuove foto spia mostrano il SUV coupé Fiat quasi scoperto: linee, dettagli e debutto a Parigi 2026 emergono prima del lancio

Gli scatti arrivano dopo le fotografie diffuse sui social da Walter Vayr e mostrate nelle scorse ore. Rispetto agli avvistamenti precedenti, questa volta la carrozzeria completamente scoperta viene mostrata da vicino, offrendo una visione più chiara delle proporzioni e di diversi elementi stilistici anticipati dalla prima immagine ufficiale pubblicata da Fiat nei mesi scorsi.

La Fiat Grizzly Fastback presenta una linea del tetto inclinata verso la coda, elemento che le conferisce un’impostazione più dinamica rispetto a un SUV tradizionale. Il montante posteriore è massiccio, mentre il lunotto appare piuttosto inclinato e raccordato a uno spoiler superiore. La parte bassa della carrozzeria è protetta da ampie superfici nere, che si estendono lungo i passaruota e il paraurti.

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Le nuove immagini permettono di osservare anche la firma luminosa posteriore. I gruppi ottici sono sviluppati orizzontalmente e adottano una grafica interna geometrica, in linea con il linguaggio introdotto dalla Grande Panda. Sul paraurti trovano spazio i sensori di parcheggio, i catarifrangenti e un elemento centrale color argento che alleggerisce visivamente la zona inferiore.

Il profilo laterale mette in evidenza le maniglie tradizionali, le superfici scolpite delle portiere e i cerchi di grandi dimensioni con finitura bicolore. Le cornici dei finestrini e il tetto nero creano un contrasto deciso con la verniciatura rossa dell’esemplare fotografato.

Il debutto della Fiat Grizzly Fastback sarebbe previsto per ottobre, in occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026. La produzione dovrebbe avvenire nello stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, utilizzando la piattaforma Smart Car già impiegata dalla Grande Panda.

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Nello stesso impianto nascerà anche Fiat Grizzly, SUV di segmento C caratterizzato da forme più verticali e squadrate. I due modelli condivideranno gran parte della base tecnica, differenziandosi soprattutto per stile, impostazione della carrozzeria e pubblico di riferimento.