Dodge rilancia i Power Dollars: più cavalli, meno dollari per la Charger 2026

Dodge torna a parlare direttamente agli appassionati di prestazioni con una formula semplice e molto concreta: più cavalli significa più sconto. Con il ritorno dei Power Dollars, il marchio americano riconosce infatti un bonus di 10 dollari per ogni cavallo vapore sui modelli Dodge Charger 2026 inclusi nella promozione.

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Dodge premia la potenza con sconti fino a 5.500 dollari sulla Charger 2026 SIXPACK, disponibile dal 9 luglio al 3 agosto 2026

Il vantaggio più consistente riguarda la Charger Scat Pack con motore a benzina SIXPACK da 550 cavalli. In questo caso, il bonus arriva fino a 5.500 dollari, rendendo più accessibile una delle versioni più potenti e desiderate della gamma. Una scelta perfettamente in linea con la filosofia Dodge.

L’iniziativa sarà valida dal 9 luglio al 3 agosto 2026 e coinvolgerà la Charger R/T e la R/T Plus con motore SIXPACK, insieme alle versioni Scat Pack e Scat Pack Plus equipaggiate con la stessa famiglia di propulsori.

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Per la Charger R/T da 420 cavalli, lo sconto previsto è di 4.200 dollari. Sulla Scat Pack da 550 cavalli, invece, il vantaggio sale a 5.500 dollari. In pratica, Dodge trasforma la potenza in un incentivo economico immediato, con l’obiettivo di avvicinare ancora più clienti alle versioni più sportive della nuova Charger.

“Nessuno premia la potenza come Dodge”, ha dichiarato Matt McAlear, amministratore delegato del marchio. Il messaggio è chiaro: chi sceglie una Dodge cerca soprattutto prestazioni, e il programma Power Dollars vuole rendere quella scelta meno impegnativa dal punto di vista economico.

L’offerta diventa ancora più interessante nel caso della Charger Scat Pack. Dodge la presenta come l’auto più potente del settore con un prezzo inferiore ai 55.000 dollari. Grazie al bonus, il prezzo può scendere sotto i 49.500 dollari, una soglia particolarmente competitiva per una vettura da 550 cavalli.

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Foto Stellantis

Con la Charger SIXPACK, Dodge prova così a rafforzare il legame con il proprio pubblico più tradizionale, quello che continua a cercare motori a benzina potenti e una guida dal sapore autenticamente americano. I Power Dollars aggiungono un elemento in più: ogni cavallo sotto il cofano diventa anche un risparmio concreto al momento dell’acquisto.