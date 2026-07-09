Stellantis spinge la produzione: Teksid assume 110 lavoratori a Carmagnola

Arrivano nuovi segnali positivi per la Teksid di Carmagnola, realtà industriale collegata alla filiera di Stellantis e punto di riferimento per la produzione di componenti destinati agli stabilimenti italiani ed europei del gruppo. Entro la fine di luglio, le assunzioni a tempo indeterminato nello stabilimento saliranno complessivamente a 110.

Advertisement

Teksid di Carmagnola stabilizza 110 lavoratori entro luglio, grazie all’aumento della produzione Stellantis

La comunicazione è arrivata dalla Direzione aziendale alle rappresentanze sindacali del sito. Dopo le 70 stabilizzazioni già effettuate nel mese di giugno, l’azienda procederà con altre 40 assunzioni entro la fine di luglio. Anche in questo caso si tratta di lavoratori già presenti nello stabilimento come interinali, che passeranno quindi a un contratto stabile.

Il dato assume un valore particolare in una fase in cui il settore automotive resta attraversato da incertezze, rallentamenti produttivi e forti trasformazioni industriali. A Carmagnola, invece, il quadro racconta un trend diverso: le nuove assunzioni sono collegate all’aumento della produzione di veicoli negli impianti italiani ed europei di Stellantis, che continua ad alimentare la domanda di componenti prodotti nello stabilimento piemontese.

Advertisement

Con i nuovi ingressi di luglio, i dipendenti diretti della Teksid di Carmagnola arriveranno a circa 780 tra operai e impiegati. Un numero che conferma la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni e rafforza il ruolo del sito all’interno della catena produttiva del gruppo.

La fabbrica di Carmagnola produce teste cilindro, basamenti motore e scatole cambio destinati a tutti gli impianti italiani ed europei di Stellantis. Componenti fondamentali, che collocano lo stabilimento in una posizione strategica nella filiera meccanica del gruppo.

Per i lavoratori coinvolti, la stabilizzazione rappresenta un passaggio importante. Significa maggiore sicurezza, prospettive più solide e continuità professionale in un comparto dove il ricorso al lavoro temporaneo è spesso legato all’andamento degli ordini e dei volumi produttivi.

Advertisement

Il nuovo pacchetto di assunzioni conferma quindi il peso industriale di Carmagnola e il legame diretto tra l’attività della Teksid e la ripresa produttiva degli stabilimenti Stellantis in Italia e in Europa.