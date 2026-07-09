ASI Circuito Tricolore: auto e moto storiche al Concorso di San Pellegrino Terme 2026

Auto storiche e moto classiche saranno impegnate nel derby della bellezza al Concorso d’Eleganza Città di San Pellegrino Terme 2026, inserito nel cartellone di ASI Circuito Tricolore. L’evento è in programma dal 10 al 12 luglio, nella nota località lombarda della Val Brembana.

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Ad occuparsi dell’organizzazione sarà ancora una volta il Club Orobico Auto e Moto d’Epoca di Bergamo, federato all’Automotoclub Storico Italiano. Poche ore ci separano ormai dal via di questo rendez-vous motoristico, che propone un fine settimana all’insegna dello stile.

Il Concorso d’Eleganza Città di San Pellegrino Terme conferma la sua unicità nel panorama nazionale come appuntamento che accende il dialogo tra le due e le quattro ruote, valorizzando l’eleganza di ogni epoca. Qui, però, ci interessano di più le auto storiche, rappresentate degnamente nello scenario della provincia bergamasca.

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Per i protagonisti si profila un appuntamento tutto da vivere, fra percorsi panoramici e splendide ville storiche, scelte come cornice per le diverse fasi della sfida di bellezza. Il filo conduttore è la classe, per regalare una tela adeguata al fascino delle carrozzerie di alcune auto iconiche del Novecento.

La giornata inaugurale di venerdì 10 luglio sarà però dedicata alle moto. Il gruppo di proprietari dei mezzi a due ruote, dopo il ritrovo a San Pellegrino, attraverserà Passo Zambla, Clusone, Lovere e Riva di Solto, per poi rientrare passando da Endine e Selvino.

Quando le lancette del tempo segneranno la data di sabato 11 luglio, il Concorso d’Eleganza Città di San Pellegrino entrerà nel suo momento clou. A Villa Pesenti Agliardi di Paladina si svolgeranno l’esposizione delle auto storiche e la loro presentazione. Una giuria ASI effettuerà accurate valutazioni, per definire le classifiche.

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Nella stessa cornice ambientale tornerà in scena il Fuoriconcorso, evento parallelo ormai divenuto un richiamo autonomo per collezionisti e appassionati. Si tratta di un raduno aperto, senza selezione, che si compiace soprattutto dell’apprezzamento delle auto da parte del pubblico, chiamato ad esprimere un giudizio sintetizzato da un voto.

Nella giornata di domenica 12 luglio cambierà il set, perché a fare da sfondo all’ultimo atto del Concorso d’Eleganza Città di San Pellegrino ci penserà il Grand Hotel, simbolo della Belle Époque. Le sue facciate ornate, le scalinate monumentali e il parco storico faranno da cornice all’esposizione finale e alle premiazioni, restituendo per un giorno all’edificio la sua vocazione mondana.

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L’edizione 2026 dell’evento di cui ci stiamo occupando ruoterà su tre temi principali: i 60 anni di ASI, rappresentati da iconici modelli portati al debutto nello stesso anno di fondazione della Federazione, il 1966; le iconiche vetture che hanno segnato la cultura della Dolce Vita; i 100 anni della Carrozzeria Touring, onorati con alcune sue raffinate creazioni.

Tra queste non poteva mancare la Lancia Flaminia GT del 1967 protagonista del progetto ASI Net-Zero Classic, impegnata in un test drive di 10.000 chilometri, per avere un’evidenza empirica sulla bontà ecologica e funzionale della bio-benzina.

Fonte | Automotoclub Storico Italiano