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Dodge Charger, il design della nuova muscle car tra heritage e innovazione

La nuova Dodge Charger arriva in Europa con una gamma multi-energia che unisce tradizione e innovazione: versioni elettriche Daytona da 536 e 670 CV e varianti benzina SIXPACK con motore 3.0 twin-turbo fino a 550 CV. Design muscoloso, Fratzog, interni digitali e distribuzione ufficiale completano il ritorno della muscle car americana.

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Nuova Dodge Charger

Il ritorno della Dodge Charger in Europa apre una nuova fase per uno dei nomi più riconoscibili della storia automobilistica americana. Una vettura nata per imporsi con proporzioni forti, presenza scenica e un carattere quasi fisico, che oggi rientra in scena con una formula aggiornata: elettrica o a benzina, coupé o berlina, ma sempre fedele all’idea di muscle car.

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La nuova Charger arriva in Europa con design muscoloso, firma Fratzog e gamma elettrica o benzina, unendo stile storico e tecnologia moderna

La nuova generazione non prova semplicemente a copiare il passato. Lo rilegge. Il design resta largo, basso, muscoloso, con una presenza ben piantata a terra e una silhouette immediatamente riconoscibile. La Dodge Charger continua a puntare su linee pulite e decise, ma lo fa con un linguaggio più moderno e funzionale. La versione elettrica Daytona introduce l’R-Wing nella parte anteriore, un elemento aerodinamico che richiama la storica Charger Daytona e permette all’aria di attraversare la carrozzeria per migliorare l’efficienza.

Anche l’illuminazione diventa parte dell’identità. Davanti spicca una fascia LED a tutta larghezza, mentre al posteriore tornano i gruppi ottici “ring of fire”, reinterpretati in chiave contemporanea. Al centro c’è il Fratzog, storico simbolo Dodge usato tra il 1962 e il 1976 e ora riportato sulla nuova generazione come firma visiva dei modelli ad alte prestazioni. Illuminato sul frontale e sul retro, compare anche sui coprimozzo, rafforzando il legame tra memoria e futuro.

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Nuova Dodge Charger

La gamma europea nasce con una logica multi-energia. Da una parte ci sono le versioni Daytona completamente elettriche: R/T da 536 CV e Scat Pack da 670 CV, quest’ultima indicata come la muscle car AWD più potente e veloce. Dall’altra arrivano le versioni a benzina SIXPACK, con motore 3.0 litri twin-turbo: la Charger R/T da 420 CV e la Scat Pack da 550 CV, spinta dal più potente Hurricane attualmente in produzione.

Il legame con la tradizione resta forte anche nelle versioni termiche. Sui modelli SIXPACK, il cofano Performance e i dettagli dedicati distinguono subito la natura endotermica della vettura. Sui modelli Scat Pack a benzina sono disponibili anche modalità e sistemi pensati per chi cerca una guida più coinvolgente, come la modalità RWD attivabile a richiesta, il Line Lock e il Launch Control.

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Dentro, la Dodge Charger cambia passo senza perdere atmosfera. L’abitacolo è costruito attorno al guidatore, con una plancia stratificata, console scolpita e grandi display digitali. L’ispirazione arriva anche dalla Charger del 1968, ma viene tradotta con materiali moderni, superfici più leggere e un’impostazione da cockpit. Il sistema Attitude Adjustment aggiunge un’illuminazione immersiva con 64 colori selezionabili, pensata per reagire agli eventi del veicolo e rendere l’ambiente più teatrale.

Nuova Dodge Charger
Foto Stellantis

Non manca la possibilità di personalizzare gli interni con sedili sportivi specifici, compresi quelli Performance in pelle Petrol Blue con perforazione Digital Slash e cuciture rosse sui modelli Scat Pack. Disponibili anche soluzioni in pelle e suede neri o nella tinta Demonic Red.

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In Europa, Dodge sarà distribuita attraverso l’importatore ufficiale KW Automotive e la sua rete di concessionari autorizzati, mentre i ricambi saranno gestiti da Iron Parts and Services BV. Ogni Dodge Charger sarà proposta di serie con trazione integrale e nelle configurazioni coupé a due porte e berlina a quattro porte, confermando una scelta precisa: portare nel futuro la muscle car senza rinunciare alla libertà di configurazione.

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