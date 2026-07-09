Nuova Alfa Romeo MiTo a 5 porte, la compatta che manca agli appassionati

La nuova Alfa Romeo MiTo a 5 porte torna a far parlare di sé, almeno nel mondo digitale. Le immagini pubblicate sui social dal creatore indipendente Tommaso Ciampi immaginano una possibile erede della piccola Alfa, reinterpretata con proporzioni più moderne, carrozzeria a cinque porte e un’impostazione più muscolosa rispetto al modello originale.

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Un render immagina la nuova Alfa Romeo MiTo a 5 porte come compatta Alfa più moderna e sportiva

Il render mostra una compatta dal taglio sportivo, con frontale aggressivo, scudetto Alfa Romeo ben marcato, carreggiate larghe e una linea laterale più matura. L’idea è quella di una MiTo cresciuta, meno citycar sportiva e più hatchback premium di segmento B, capace di parlare a chi rimpiange ancora una delle Alfa più particolari degli ultimi anni.

Va però chiarito un punto: al momento il ritorno della MiTo non è previsto nei piani ufficiali del marchio. Nel segmento B, Alfa Romeo ha scelto di puntare sulla Junior, modello che rappresenta oggi la porta d’ingresso alla gamma del Biscione. Una decisione che, almeno nei numeri, sembra dare ragione al brand. La Junior sta contribuendo in modo importante alla crescita delle immatricolazioni, permettendo ad Alfa Romeo di recuperare visibilità in un’area di mercato molto combattuta.

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Per questo, una nuova Alfa Romeo MiTo a 5 porte resta per ora un esercizio di stile, affascinante ma non collegato a un progetto industriale confermato. Il render di Ciampi funziona soprattutto perché intercetta una nostalgia reale: quella per una piccola Alfa compatta, sportiva, accessibile e riconoscibile. Ma la strategia attuale sembra andare in un’altra direzione.

Secondo il nuovo piano strategico di Stellantis, Alfa Romeo dovrà rafforzare soprattutto la propria presenza in Europa e nel segmento C. È qui che il marchio dovrebbe giocarsi una parte decisiva del proprio futuro, con le eredi di Tonale e Giulietta attese entro il 2030. Due modelli potenzialmente centrali per ricostruire una gamma più solida e più vicina al cuore del mercato europeo.

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Più incerta, invece, la situazione nel segmento D. Le nuove generazioni di Giulia e Stelvio restano al centro delle aspettative degli appassionati, ma il loro futuro appare ancora da definire nei dettagli. Alfa Romeo dovrà capire quale equilibrio trovare tra elettrificazione, domanda reale del mercato, costi di sviluppo e identità sportiva del marchio. In questo scenario, la nuova Alfa Romeo MiTo a 5 porte immaginata da Tommaso Ciampi resta un’ipotesi suggestiva ma lontana dalla situazione reale del Biscione.