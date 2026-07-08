Tesla Model YL, presto il debutto nel Vecchio Continente con tre file di sedili

La Tesla Model YL è stata recentemente avvistata al Nürburgring. Camuffata a metà, geometrie mimetiche su muso e coda, fiancate lasciate scoperte, ormai risulta inequivocabilmente diretta verso l’esordio commerciale in Europa.

Advertisement

Non è una sorpresa. Dopo il debutto negli Stati Uniti con pacchetto Launch Series a 61.990 dollari e la lunga disponibilità sul mercato cinese, la logica imponeva un terzo capitolo. Insomma, il Vecchio Continente era solo in lista d’attesa.

La YL è, nella sostanza, la Model Y che cresce in lunghezza e guadagna una terza fila. Sei posti, configurazione 2+2+2, pensata per coprire il vuoto lasciato dalla Model X, che Tesla ha smesso di vendere. Un vuoto di segmento che andava riempito, e la casa di Austin lo ha fatto con quello che aveva già in casa.

Advertisement

Tecnicamente, il modello porta in dote una batteria da 88 kWh, un’autonomia sostanzialmente allineata alla Model Y AWD standard ma con un’accelerazione più pronta, il supporto Vehicle-to-Load, un impianto audio a 19 altoparlanti e ricarica wireless da 50 watt con raffreddamento attivo.

Tesla ha perso nel 2025 il primato globale nelle vendite di elettrici, superata da BYD. In Europa, la Model Y aveva scritto la storia nel 2023, prima volta in assoluto che un’auto elettrica guidava le classifiche di vendita del continente, ma il mercato si è complicato, i concorrenti cinesi avanzano con prezzi che Tesla fatica a contrastare, e Elon Musk ha trasformato la propria immagine pubblica in un elemento di rischio per il brand.

Negli Stati Uniti, il suo gigantesco mercato di riferimento, la Model Y rimane regina indiscussa: oltre 350.000 unità vendute nei primi sei mesi dell’anno, con la seconda classificata, la Hyundai Ioniq 5, a distanza siderale. Ma il mercato americano è un’altra storia.

Advertisement

In Europa, la YL dovrà confrontarsi con un panorama diverso, dove sei posti e badge Tesla non bastano più a giustificare automaticamente un prezzo premium. Negli States, la configurazione a sei posti costa più della Model Y Performance. Se Tesla dovesse replicare la stessa logica di prezzo sul mercato europeo, la situazione si farebbe alquanto problematica.