Fiat Grizzly Fastback 2026: nelle foto spia spunta l’allestimento economico

La futura Fiat Grizzly Fastback torna a far parlare di sé grazie a una nuova serie di foto spia che mostrano un prototipo impegnato su strada. Le immagini, realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walyter Vayr, anticipano quella che dovrebbe essere una delle novità più interessanti della nuova famiglia Panda. Il debutto ufficiale è atteso al Salone dell’Auto di Parigi 2026, in programma a ottobre.

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Le foto spia svelano la Fiat Grizzly Fastback in una delle versioni economiche

Il modello immortalato sembra essere una versione economica della futura Fiat Grizzly Fastback. A suggerirlo sono diversi dettagli visibili nelle immagini, a partire dalle rifiniture esterne piuttosto semplici. I cerchi, il trattamento delle plastiche, alcuni particolari della carrozzeria e l’impostazione generale fanno pensare a un allestimento d’accesso, pensato per mantenere il prezzo competitivo e ampliare il pubblico potenziale del modello.

La Fiat Grizzly Fastback dovrebbe inserirsi nella nuova strategia globale del marchio, avviata con la Grande Panda. Proprio dalla Grande Panda nascerà infatti una famiglia più ampia di modelli, tutti accomunati da un linguaggio stilistico robusto, razionale e riconoscibile. La Grizzly Fastback dovrebbe rappresentare la proposta più dinamica della gamma, con una carrozzeria da SUV coupé compatto e una linea posteriore più inclinata rispetto alla Grizzly tradizionale.

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Nelle foto spia si nota una silhouette alta da terra, con passaruota marcati e proporzioni da crossover urbano. Il frontale appare squadrato, in linea con il nuovo corso stilistico Fiat, mentre la coda fastback dà al modello un aspetto più moderno e personale. Nonostante il camuffamento sia assente o molto leggero, alcuni dettagli sembrano ancora provvisori, segno che il progetto potrebbe essere vicino alla fase finale di sviluppo ma non ancora definitivo.

La Fiat Grizzly Fastback nascerà sulla piattaforma Smart Car, la stessa architettura pensata per modelli accessibili e globali del gruppo Stellantis. La produzione dovrebbe avvenire nello stabilimento marocchino di Kenitra, già centrale nei piani industriali del gruppo per le vetture compatte. Accanto alla Grizzly, anche la variante Fastback dovrebbe contribuire ad allargare l’offerta Fiat nei segmenti più popolari, puntando su prezzo, praticità e stile.