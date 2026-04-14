Una Lancia Flaminia GT Touring attraversa l’Italia con ASI per testare la bio-benzina

Alcuni giorni fa ci siamo occupati della Lancia Flaminia GT Coupé Touring, per celebrarne l’eleganza. Oggi torniamo ad occuparci di questa splendida vettura, perché un esemplare del 1967 affronterà presto una lunga avventura attraverso l’Italia: un road-tour da Torino a Palermo.

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L’iniziativa è stata voluta dall’ASI, Automotoclub Storico Italiano. Ciò che la rende mediaticamente più interessante è una specificità: il fatto che durante il percorso l’iconica granturismo torinese sarà alimentata esclusivamente con bio-benzina di seconda generazione. Lo scopo è quello di eseguire un test-drive di lunga durata (10.000 km in totale), per testare i nuovi carburanti green, applicati a una classica, perché questo potrebbe essere il futuro del settore, tutelato con passione dall’Automotoclub Storico Italiano dai suoi associati.

La Lancia Flaminia GT Coupé Touring farà quindi da “cavia”, per sondare sul campo ciò che potrà avvenire in un futuro neppure troppo lontano. Questa avventura a spasso per il Belpaese fa parte del programma ASI Net-Zero Classic, promosso dalla Commissione Green della Federazione nazionale di riferimento per il settore dei veicoli storici. Prevista, in questo ambito, un’ampia serie di iniziative legate alla sostenibilità, tema molto ricorrente nel dibattito pubblico degli ultimi anni. La sperimentazione dei bio-carburanti, avviata nel 2023, rientra in questo percorso.

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I riscontri sono stati ottimi in termini di funzionalità, di adattamento ai motori più datati e di riduzione (notevole) sia delle emissioni nocive che dei gas clima-alteranti. Le esperienze sul campo sin qui svolte dal sodalizio hanno dato risultati più che confortanti, non registrando variazioni di performance (se non in senso positivo) per le auto storiche, senza aumento dei consumi e con un abbattimento delle emissioni nocive allo scarico e un quasi azzeramento del bilancio netto per quanto riguarda la CO2 immessa nell’atmosfera.

Sembrerebbe la classica quadratura del cerchio. Per gli appassionati ha il sapore di un respiro di sollievo, dal momento che i bio-carburanti promettono un futuro alle auto storiche anche nell’era “green”. I dati emersi durante i cicli di prova effettuati in ripetibilità sul banco a rulli da parte dell’ASI sono stati quindi molto incoraggianti. Il valore aggiunto sta nel fatto che per ottenerli non ci vogliono adattamenti sui motori. Le nuove benzine, poi, sono totalmente mixabili con le altre in commercio, in modo da non correre il rischio di lasciare le vetture a secco, dove non vi fosse possibilità di rifornimento con gli innovativi carburanti.

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Il viaggio da Torino a Palermo con la Lancia Flaminia GT Coupé avrà, come già scritto, la natura di un test-drive molto lungo, per valutare empiricamente gli eventuali effetti della bio-benzina sui vari organi di propulsione, in modo da sciogliere le ultime incognite. L’esemplare dell’aristocratica granturismo torinese utilizzato per il collaudo è completamente conforme alla sua configurazione d’origine. Prima del via ha subìto una totale revisione meccanica per riportare il motore ad una condizione pari al nuovo. Al termine dell’impresa, il propulsore verrà nuovamente smontato ed esaminato in ogni sua parte.

Per il road-tour lungo il Belpaese, in programma dal 16 al 20 aprile, la vettura dell’ASI affronterà un percorso suddiviso in 7 tappe, le cui soste sono state programmate in base all’autonomia del mezzo. I rifornimenti con il bio-carburante (che non si trova in commercio nelle normali stazioni di servizio) avverranno presso le sedi dei Club Federati ASI di Modena (Circolo della Biella), Siena (Siena Club Auto Moto d’Epoca), Bracciano (Legendary Classic Cars), Napoli (Club Antiquariauto), Cosenza (Scuderia Brutia), Catania (Club Titani di Trinacria) e infine Palermo (Veteran Car Club Panormus).

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Queste le tappe che la Lancia Flaminia GT dovrà affrontare

16 aprile: Torino-Modena

17 aprile: Modena-Siena-Bracciano

18 aprile: Bracciano-Napoli

19 aprile: Napoli-Cosenza

20 aprile: Cosenza-Catania-Palermo

Possiamo dire che l’impresa si appresta ad unire l’Italia sotto la bandiera della sostenibilità, come sottolinea nelle sue dichiarazioni prima della partenza Alberto Scuro, presidente dell’Automotoclub Storico Italiano. Ricordiamo che il programma ASI Net-Zero Classic è promosso in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Bologna e Trieste, del Politecnico di Milano e di InnovHub – Stazione Sperimentale Carburanti.

Protagonista dell’avventura sarà una stupenda Lancia Flaminia GT Coupé carrozzata da Touring del 1967, spinta da un V6 da 2.8 litri, disposto in posizione anteriore, che eroga 150 cavalli di potenza massima, grazie anche all’apporto di tre carburatori doppio corpo. Questa granturismo a due posti secchi fu apprezzata nel suo tempo storico da imprenditori, vip e personalità dello spettacolo che hanno alimentato il mito della Dolce Vita.

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Fonte | Automotoclub Storico Italiano