Fiat e Alfa Romeo conquistano l’Austria: vendite in forte crescita nel primo semestre 2026

Il primo semestre del 2026 porta numeri molto positivi per Fiat e Alfa Romeo in Austria. I due marchi italiani hanno rafforzato la propria presenza con risultati differenti, ma accomunati da una crescita evidente e da una gamma sempre più ampia, capace di spaziare dalla micromobilità elettrica ai SUV premium ad alte prestazioni.

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Fiat e Alfa Romeo crescono in Austria nel primo semestre 2026: Fiat vola con Grande Panda e veicoli commerciali, Alfa Romeo avanza nel premium

Fiat ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con 4.636 nuove immatricolazioni tra automobili e veicoli commerciali leggeri. Rispetto allo stesso periodo del 2025, l’incremento è stato del 74,5%, ben superiore all’andamento generale del mercato austriaco.

A sorprendere è soprattutto la crescita delle autovetture. Tra gennaio e giugno ne sono state immatricolate 2.510, con un balzo del 103,7%. In pratica, Fiat ha più che raddoppiato i propri volumi nel giro di dodici mesi. A guidare questa ripresa è la Grande Panda, diventata il modello più venduto del marchio nel Paese.

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Buoni risultati arrivano anche dal settore professionale. Fiat Professional ha registrato 2.126 veicoli commerciali, il 49,2% in più rispetto all’anno precedente. Una crescita che conferma il peso di furgoni e mezzi da lavoro all’interno della strategia del marchio.

Giugno è stato il mese più brillante. Fiat ha superato per la prima volta nel 2026 la soglia delle 1.100 immatricolazioni mensili, arrivando a quota 1.112. Il progresso rispetto a giugno 2025 è stato del 118,5%. Le automobili sono salite a 489 unità, mentre i veicoli commerciali hanno raggiunto quota 623, con un aumento del 141,5%.

A sostenere il marchio è una gamma molto diversificata. Si parte dalla piccola Topolino elettrica e si arriva ai modelli per famiglie e aziende, passando per la Grande Panda. Nella seconda metà dell’anno l’attenzione si sposterà anche sul nuovo Fiat Grizzly, con cui il costruttore tornerà nel segmento C puntando su spazio, versatilità e prezzi accessibili. Sul fronte della micromobilità arriverà invece il Topolino Corallo, una variante pensata per dare un’immagine ancora più giovane e personale al quadriciclo urbano.

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Alfa Romeo ha seguito una traiettoria più contenuta nei volumi, ma significativa nel segmento premium. Nel primo semestre ha totalizzato 750 immatricolazioni, leggermente sopra il dato dell’anno precedente, raggiungendo una quota dell’1,9% tra i marchi di fascia alta.

Il mese di giugno ha regalato anche una curiosa coincidenza: le immatricolazioni sono state esattamente 159, come il nome di uno dei modelli più noti della storia recente del Biscione. Il risultato rappresenta una crescita del 44,5% rispetto allo stesso mese del 2025.

Il modello più richiesto resta l’Alfa Romeo Junior, che ha portato il marchio in un segmento più compatto e accessibile. La versione Veloce, con 280 CV, differenziale autobloccante e assetto specifico, punta invece a dimostrare che l’elettrico può mantenere una forte identità sportiva.

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La nuova Tonale continua a presidiare il mercato dei C-SUV premium, mentre il ritorno agli ordini di Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio riporta in gamma il motore V6 e le versioni più estreme. Junior viene prodotta a Tychy, in Polonia, mentre Tonale nasce a Pomigliano d’Arco, rafforzando il valore industriale europeo di Fiat e Alfa Romeo.