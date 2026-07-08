Fiat 500e sotto i 20 mila euro: la promozione di luglio punta su rottamazione e rate da 199 euro

Fiat 500e torna al centro della scena con una promozione pensata per rendere più accessibile l’ingresso nella mobilità elettrica. Fino al 31 luglio 2026, la versione Pop da 23 kW viene proposta a 19.950 euro, ma per ottenere questa cifra è necessario aderire al finanziamento Stellantis Financial Services e rottamare un veicolo omologato fino alla classe Euro 4.

Advertisement

Fiat 500e in promozione a 19.950 euro con rottamazione: anticipo, 35 rate da 199 euro e maxi rata finale

Il prezzo di listino è di 23.900 euro, esclusi IPT e contributo PFU. Fiat applica uno sconto diretto di 3.000 euro, che porta il prezzo promozionale a 20.900 euro. A questa riduzione si aggiungono altri 950 euro legati al finanziamento, fino a raggiungere la soglia finale di 19.950 euro.

La formula prevede un anticipo di 6.960 euro, seguito da 35 rate mensili da 199 euro. Al termine del piano resta una maxi rata finale di 8.896 euro, pari al valore futuro garantito della vettura. Il TAN fisso è del 5,99%, mentre il TAEG sale al 9,19%, includendo le spese collegate al contratto.

Advertisement

L’importo totale del credito è pari a 13.260,58 euro. La somma complessiva da restituire attraverso il finanziamento raggiunge invece 15.895,20 euro e comprende 2.036,42 euro di interessi, 420 euro di spese di istruttoria, i costi mensili di incasso e l’imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata.

Nell’offerta è incluso anche il servizio Identicar per dodici mesi, dal valore dichiarato di 271 euro. La rata da 199 euro risulta quindi contenuta, ma rappresenta soltanto una parte della struttura finanziaria: anticipo e pagamento finale incidono in modo rilevante sulla spesa sostenuta dal cliente.

Alla scadenza del contratto sarà possibile saldare la rata residua, rifinanziarla oppure restituire o sostituire la Fiat 500e secondo le condizioni previste. In caso di riconsegna, il chilometraggio massimo consentito è di 30.000 chilometri. Superata questa soglia, verrà applicato un costo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente.La campagna è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre iniziative e resta soggetta all’approvazione della società finanziaria.