Fiat Grande Panda da 14.950 euro: nuova promozione senza usato da rottamare a luglio 2026

Fiat punta a far crescere ancora le vendite di Fiat Grande Panda in Italia con una nuova promozione pensata per rendere il modello più accessibile anche a chi non ha un’auto usata da rottamare o da dare in permuta. Al centro dell’offerta c’è la versione con motore turbo da 100 CV, proposta a partire da 14.950 euro, oltre agli oneri finanziari.

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Fiat rilancia la Grande Panda turbo da 100 CV a 14.950 euro senza rottamazione e con finanziamento dedicato

La formula è rivolta a tutti i clienti che scelgono il finanziamento e prevede un anticipo di 2.550 euro. Il piano si articola in 35 rate mensili da 129 euro, con una rata finale di 10.874 euro. Il TAN fisso è del 5,99%, mentre il TAEG arriva al 9,02%.

L’aspetto più interessante della proposta relativa a Fiat Grande Panda è proprio l’assenza dell’obbligo di consegnare un usato. In un periodo in cui molte offerte sono legate alla rottamazione o alla permuta, Fiat prova così ad allargare la platea dei potenziali clienti, rivolgendosi anche a chi acquista la prima auto o non dispone di un veicolo da sostituire.

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La promozione riguarda la Fiat Grande Panda con il nuovo propulsore turbo da 100 CV, una soluzione pensata per chi cerca un modello compatto ma adatto anche a un utilizzo fuori città. La gamma, però, non si limita alla versione termica. Il modello è disponibile anche con motorizzazione ibrida o completamente elettrica, lasciando al cliente la possibilità di scegliere in base alle proprie abitudini di guida e alle esigenze quotidiane.

Con il finanziamento, il prezzo iniziale appare contenuto, ma è importante considerare l’intera struttura dell’operazione. Alle rate mensili si aggiungono infatti l’anticipo, la rata finale e gli oneri finanziari. Il TAEG del 9,02% rappresenta il costo complessivo del credito e permette di valutare con maggiore precisione l’impegno economico.

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L’offerta è valida per le immatricolazioni effettuate entro il 29 luglio 2026. La disponibilità e le condizioni possono dipendere dalla rete aderente e dalla versione scelta, mentre eventuali servizi accessori o coperture aggiuntive potrebbero incidere sul costo finale del finanziamento.