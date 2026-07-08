Nuova Citroen C4 Picasso: l’ipotesi futuristica per sfidare i SUV

La nuova Citroen C4 Picasso potrebbe tornare a interpretare il ruolo di grande monovolume familiare, ma con uno stile completamente diverso rispetto al passato. A immaginarla è Avarvarii, noto creatore digitale indipendente, che nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram un render realizzato in esclusiva per la rivista britannica Auto Express.

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Un render immagina la C4 Picasso in chiave moderna: monovolume spaziosa, linee squadrate e stile futuristico

Non si tratta quindi di un’immagine ufficiale diffusa dalla casa francese, ma di una proposta stilistica nata per anticipare quale direzione potrebbe seguire Citroën qualora decidesse di riportare sul mercato uno dei suoi modelli più riconoscibili. L’idea alla base del progetto è chiara: creare un’alternativa concreta alla diffusione ormai quasi totale dei SUV.

Nel render, la nuova Citroen C4 Picasso abbandona le forme morbide e affusolate delle generazioni precedenti per adottare una carrozzeria più squadrata, alta e decisamente razionale. La silhouette ricorda quella di un veicolo pensato prima di tutto per offrire spazio, visibilità e facilità di accesso. Il tetto resta quasi orizzontale fino alla zona posteriore, mentre le superfici vetrate molto ampie promettono un abitacolo luminoso.

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Avarvarii ha spiegato di aver voluto recuperare una struttura “boxy”, semplice solo in apparenza, capace di massimizzare lo spazio interno e la modularità. Una scelta in controtendenza rispetto a molti crossover moderni, spesso caratterizzati da lunotti inclinati e linee sportive che finiscono per ridurre l’abitabilità e la capacità del bagagliaio.

Il frontale porta invece il modello nel futuro. La firma luminosa a LED è sottile e si sviluppa orizzontalmente, mentre i gruppi ottici principali sono collocati più in basso, ai lati del grande logo Citroën. Il cofano corto e quasi verticale contribuisce a rendere la vettura più compatta alla vista, senza rinunciare a una presenza importante su strada.

Le fiancate sono pulite, ma animate da dettagli geometrici e passaruota pronunciati. Le grandi ruote con disegno esagonale riprendono il linguaggio visivo più recente del marchio, mentre le porte posteriori sembrano studiate per facilitare l’accesso alla seconda fila. Anche la coda, pur non visibile completamente, appare molto verticale, una soluzione utile per sfruttare ogni centimetro disponibile.

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Il progetto vuole dimostrare che una monovolume può essere pratica senza apparire antiquata. La nuova Citroen C4 Picasso immaginata da Avarvarii mette al centro famiglie, spazio e modularità, ma lo fa con un’estetica coraggiosa, quasi architettonica.

Citroën non ha ancora confermato ufficialmente il ritorno della C4 Picasso. Il render mostra però come il modello potrebbe inserirsi nella gamma attuale: come veicolo elettrico o elettrificato pensato per chi cerca più spazio di un SUV tradizionale senza rinunciare a un’identità forte.