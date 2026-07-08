Nuova Jeep Compass, tre offerte per luglio: elettrica da 249 euro al mese, e-Hybrid a tasso zero

La nuova Jeep Compass arriva all’estate con una campagna promozionale costruita attorno a tre motorizzazioni: elettrica, e-Hybrid ed e-Hybrid Plug-in. Le offerte di Jeep restano valide fino al 31 luglio 2026 e mettono in primo piano sconti consistenti e rate mensili relativamente basse. Prima di scegliere, però, conviene guardare l’intero piano finanziario, perché anticipi e maxi rate finali incidono in modo importante sulla spesa complessiva.

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Tre promozioni per la Jeep Compass: elettrica da 249 euro al mese, e-Hybrid con sconto fino a 7.000 euro e formule finanziarie fino al 31 luglio

La proposta con il prezzo più basso riguarda la nuova Jeep Compass Altitude e-Hybrid da 145 CV. Il listino parte da 40.900 euro, ma la promozione lo porta a 33.900 euro. Lo sconto è quindi di 7.000 euro ed è riservato a un numero limitato di vetture già disponibili in pronta consegna.

Il finanziamento richiede un anticipo di 14.239 euro, seguito da 48 rate da 428 euro. Il TAN è pari allo 0%, mentre il TAEG sale al 2,32% per effetto delle spese previste dal contratto. È la versione pensata per chi vuole una vettura elettrificata, ma non intende cambiare le proprie abitudini organizzando soste alle colonnine.

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Chi vuole passare all’elettrico può invece guardare alla nuova Jeep Compass Altitude Full Electric da 213 CV. In questo caso il prezzo promozionale scende da 47.900 a 42.900 euro, ma l’offerta è legata alla permuta o alla rottamazione di un veicolo.

La formula prevede 10.416 euro di anticipo e 35 rate mensili da 249 euro. Alla fine del contratto resta però una rata finale di 27.317,65 euro, pari al valore futuro garantito dell’auto. Il TAN fisso è del 2,99%, mentre il TAEG raggiunge il 4,13%.

La Compass elettrica dichiara un’autonomia compresa tra 467 e 500 chilometri, con consumi tra 17,5 e 18,6 kWh ogni 100 chilometri. Per chi decidesse di restituire o sostituire la vettura alla scadenza, il contratto prevede un massimo di 30.000 chilometri. Superata questa soglia, vengono addebitati 10 centesimi per ogni chilometro in più.

La terza opzione è la nuova Jeep Compass Altitude e-Hybrid Plug-in da 225 CV. Il prezzo passa da 45.900 a 40.900 euro grazie a una supervalutazione dell’usato pari a 5.000 euro. Servono 12.644 euro di anticipo, seguiti da 35 rate da 249 euro e da una rata finale di 25.030,40 euro.

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In questo caso il TAN è del 5,75% e il TAEG sale al 7,2%. Il limite chilometrico previsto in caso di restituzione è di 45.000 chilometri, con un costo aggiuntivo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente. Tutte le formule comprendono dodici mesi di servizio Identicar, dal valore di 271 euro, oltre alle spese di istruttoria e di incasso previste nei rispettivi contratti.