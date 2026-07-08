Lancia Ypsilon elettrica, 6.000 euro di sconto e rate da 199 euro a luglio 2026

Lancia Ypsilon elettrica entra nella campagna promozionale di luglio con un prezzo ridotto e una rata mensile pensata per attirare l’attenzione. Fino al 31 luglio 2026, la compatta a batteria di Lancia viene proposta a 29.400 euro, contro un listino di 35.400 euro, IVA compresa ed escluse IPT e contributo PFU. Lo sconto complessivo raggiunge quindi 6.000 euro.

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Lancia Ypsilon elettrica in promozione: 6.000 euro di sconto e finanziamento con 35 rate da 199 euro, valido fino al 31 luglio 2026

La formula finanziaria messa a disposizione da Stellantis Financial Services prevede 35 rate mensili da 199 euro. Una cifra contenuta, almeno sulla carta, ma che va letta insieme alle altre voci del contratto. L’anticipo richiesto è infatti di 12.209 euro, mentre alla scadenza resta una rata finale residua da 12.422,40 euro, corrispondente al valore futuro garantito della vettura.

Il TAN fisso è del 2,99%, mentre il TAEG arriva al 5,16%. L’importo totale del credito è pari a 17.462,32 euro. La somma complessiva da restituire attraverso il finanziamento raggiunge invece 19.432,11 euro, includendo interessi, costi amministrativi e altre spese previste dal contratto.

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Nel dettaglio, gli interessi ammontano a 1.361,08 euro. A questi si aggiungono 420 euro per l’istruttoria, quattro euro al mese per l’incasso delle rate e un’imposta sostitutiva di 44,71 euro, addebitata con il primo pagamento. Nell’offerta relativa a Lancia Ypsilon elettrica è compreso anche il servizio Identicar per dodici mesi, indicato con un valore di 271 euro.

La rata da 199 euro rappresenta quindi soltanto una parte della spesa. Il peso maggiore è distribuito tra l’anticipo iniziale e il versamento finale. Alla fine dei 35 mesi, il cliente potrà saldare la maxi rata, rifinanziarla oppure valutare la restituzione o la sostituzione della Lancia Ypsilon elettrica, seguendo le condizioni stabilite dal contratto.

In caso di riconsegna, il chilometraggio massimo previsto è di 30.000 chilometri. Oltre questo limite viene applicato un costo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente. L’iniziativa è soggetta all’approvazione di Stellantis Financial Services e resta valida per i contratti stipulati entro il 31 luglio 2026.