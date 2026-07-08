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Lancia Ypsilon elettrica, 6.000 euro di sconto e rate da 199 euro a luglio 2026

Lancia Ypsilon Elettrica è in promozione fino al 31 luglio 2026 con 6.000 euro di sconto, prezzo a 29.400 euro e finanziamento Stellantis Financial Services da 35 rate da 199 euro. L’offerta richiede 12.209 euro di anticipo e prevede una maxi rata finale da 12.422,40 euro, con TAN 2,99% e TAEG 5,16%.

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Lancia Ypsilon elettrica

Lancia Ypsilon elettrica entra nella campagna promozionale di luglio con un prezzo ridotto e una rata mensile pensata per attirare l’attenzione. Fino al 31 luglio 2026, la compatta a batteria di Lancia viene proposta a 29.400 euro, contro un listino di 35.400 euro, IVA compresa ed escluse IPT e contributo PFU. Lo sconto complessivo raggiunge quindi 6.000 euro.

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Lancia Ypsilon elettrica in promozione: 6.000 euro di sconto e finanziamento con 35 rate da 199 euro, valido fino al 31 luglio 2026

La formula finanziaria messa a disposizione da Stellantis Financial Services prevede 35 rate mensili da 199 euro. Una cifra contenuta, almeno sulla carta, ma che va letta insieme alle altre voci del contratto. L’anticipo richiesto è infatti di 12.209 euro, mentre alla scadenza resta una rata finale residua da 12.422,40 euro, corrispondente al valore futuro garantito della vettura.

Il TAN fisso è del 2,99%, mentre il TAEG arriva al 5,16%. L’importo totale del credito è pari a 17.462,32 euro. La somma complessiva da restituire attraverso il finanziamento raggiunge invece 19.432,11 euro, includendo interessi, costi amministrativi e altre spese previste dal contratto.

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Nel dettaglio, gli interessi ammontano a 1.361,08 euro. A questi si aggiungono 420 euro per l’istruttoria, quattro euro al mese per l’incasso delle rate e un’imposta sostitutiva di 44,71 euro, addebitata con il primo pagamento. Nell’offerta relativa a Lancia Ypsilon elettrica è compreso anche il servizio Identicar per dodici mesi, indicato con un valore di 271 euro.

lancia ypsilon

La rata da 199 euro rappresenta quindi soltanto una parte della spesa. Il peso maggiore è distribuito tra l’anticipo iniziale e il versamento finale. Alla fine dei 35 mesi, il cliente potrà saldare la maxi rata, rifinanziarla oppure valutare la restituzione o la sostituzione della Lancia Ypsilon elettrica, seguendo le condizioni stabilite dal contratto.

In caso di riconsegna, il chilometraggio massimo previsto è di 30.000 chilometri. Oltre questo limite viene applicato un costo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente. L’iniziativa è soggetta all’approvazione di Stellantis Financial Services e resta valida per i contratti stipulati entro il 31 luglio 2026.

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