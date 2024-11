Stellantis Financial Services Europe annuncia una nomina importante

Stellantis Financial Services Europe SA ha ufficializzato la nomina di Raphaële Carreau come nuovo Direttore Assicurativo, con incarico operativo a partire dal 19 agosto 2024. Carreau subentrerà a Edouard de Lamarzelle e riferirà direttamente ad Alexandre Sorel, Amministratore Delegato di Stellantis Financial Services. Nel suo nuovo ruolo, avrà la responsabilità di supervisionare e gestire tutte le attività assicurative del gruppo nelle diverse regioni in cui Stellantis è presente.

Raphaële Carreau è il nuovo Direttore Assicurativo di Stellantis Financial Services Europe

Il suo mandato non si limiterà alla gestione operativa, ma comprenderà anche la promozione e l’espansione strategica di tutti i segmenti del business assicurativo. Tra questi rientrano le estensioni di garanzia, la copertura assicurativa per i veicoli e altri prodotti correlati, con l’obiettivo di migliorare l’offerta complessiva e adattarla alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Questa nomina segna un passo importante per Stellantis nell’ambito dello sviluppo dei servizi assicurativi globali.

Raphaële Carreau, laureata presso la rinomata Kedge Business School, ha iniziato la sua nuova avventura in Stellantis Financial Services portando con sé un bagaglio di esperienze significative maturate nel settore finanziario e assicurativo. Prima di entrare a far parte del gruppo Stellantis, ha costruito la sua carriera all’interno della filiale bancaria di Renault, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Più di recente, ha svolto la funzione di Amministratore Delegato di Mobilize Insurance, dimostrando capacità manageriali e una profonda conoscenza delle dinamiche del settore assicurativo automobilistico.

“Raphaële metterà a frutto la sua lunga e variegata esperienza professionale per ottimizzare le nostre operazioni e rafforzare la posizione del nostro business assicurativo sul mercato globale. Il suo contributo sarà fondamentale per il nostro successo complessivo, garantendo al contempo ai nostri clienti un’offerta di soluzioni assicurative personalizzate e all’avanguardia, pensate per rispondere a esigenze sempre più specifiche,” ha dichiarato Alexandre Sorel, Amministratore Delegato di Stellantis Financial Services, sottolineando il valore aggiunto che la nuova nomina porta all’organizzazione.