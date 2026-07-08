Fiat 500 Hybrid conquista la Svizzera e trionfa alla Car Award Night 2026

Fiat 500 Hybrid ha conquistato uno dei premi più sentiti della Car Award Night 2026, organizzata dalla rivista svizzera auto-illustrierte. Nella serata del 2 luglio, la versione di lancio Torino è stata scelta come “Auto preferita dalla redazione”, lasciandosi alle spalle oltre 500 modelli provati dai giornalisti della testata nel corso dell’anno.

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Fiat 500 Hybrid vince in Svizzera importante premio

Durante la prima edizione dell’evento sono stati consegnati riconoscimenti in 23 categorie: in 22 casi hanno deciso i lettori, mentre la redazione ha voluto tenere per sé un premio speciale, destinato all’auto che più di tutte era riuscita a farsi ricordare.

La scelta è caduta sulla Fiat 500 Hybrid Torino. Serge Schilov, titolare di auto-illustrierte, l’ha descritta come una vettura capace di unire fascino, emozione e una simpatia difficile da misurare con i numeri. La motivazione più efficace, però, è stata anche la più semplice: nessun’altra auto aveva regalato alla redazione così tanti sorrisi.

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La 500 non ha mai costruito il proprio successo soltanto su potenza, prestazioni o tecnologia. Piace perché ha una personalità immediata, riconoscibile al primo sguardo, e perché riesce a mantenere un legame con la propria storia senza sembrare ferma nel passato. Anche nella nuova versione ibrida, il modello continua a puntare su quelle proporzioni compatte e su quei dettagli stilistici che lo hanno reso un’icona italiana.

La Fiat 500 Hybrid nasce sulla base della 500 elettrica, dalla quale riprende il design e gran parte dell’impostazione generale, ma sotto il cofano adotta una soluzione mild hybrid. Il sistema combina un motore a benzina da 1,0 litri con una piccola unità elettrica, per una potenza complessiva di 65 CV. Il cambio manuale a sei rapporti è di serie.

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Il supporto elettrico entra in gioco soprattutto nelle partenze e nelle fasi di accelerazione, alleggerendo il lavoro del motore termico. Il consumo dichiarato nel ciclo WLTP è di 5,6 litri ogni 100 chilometri, un dato che guarda soprattutto a chi si muove ogni giorno in città e vuole ridurre i consumi senza dover organizzare soste alle colonnine.

Alla serie di lancio Torino si affianca anche la Dolcevita, proposta come cabriolet in edizione limitata. Completano l’offerta gli allestimenti Pop, Icon e La Prima. Sul mercato svizzero, il prezzo della Fiat 500 Hybrid Pop parte da 19.990 franchi.