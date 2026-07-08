Fiat Doblò Menta: edizione limitata di soli 250 esemplari per il Giappone

La gamma Fiat in Giappone si prepara ad accogliere una novità dal carattere deciso e dall’aspetto decisamente insolito. Dall’8 luglio 2026 arriverà infatti il nuovo Fiat Doblò Menta, un’edizione limitata pensata per chi ha bisogno di spazio e versatilità, ma non vuole rinunciare a un’auto capace di distinguersi.

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Fiat lancia in Giappone il nuovo Fiat Doblò Menta, serie speciale da 250 unità con tinta esclusiva

La serie speciale sarà disponibile in due versioni. Il Doblò standard verrà prodotto in 100 esemplari, mentre il Doblò Maxi 5, più lungo e dotato di cinque posti, sarà proposto in 150 unità. I prezzi consigliati sono rispettivamente di 4.410.000 e 4.490.000 yen, IVA inclusa.

A catturare subito l’attenzione è la nuova tinta Menta, una tonalità verde chiaro che non compare nella normale gamma del modello. È un colore fresco, quasi estivo, che sembra pensato per accompagnare un viaggio lungo la costa, una giornata fuori città o una partenza improvvisata nel fine settimana. Su un veicolo conosciuto soprattutto per la sua praticità, questa scelta aggiunge un tocco più personale e leggero.

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Il verde della carrozzeria viene abbinato a finiture nere lucide sulle fiancate e sul portellone posteriore. Paraurti e protezioni laterali restano invece non verniciati, conservando quell’aspetto robusto e concreto che da sempre appartiene al Doblò. Debuttano inoltre i cerchi da 16 pollici, una novità assoluta per il modello, completati da coperture che permettono di variarne l’aspetto.

La sostanza, però, resta quella di sempre. Il Fiat Doblò Menta continua a puntare su un abitacolo ampio e su una capacità di carico adatta a esigenze molto diverse. La versione standard, grazie a un raggio minimo di sterzata di 5,6 metri, si muove con facilità anche tra le strade cittadine e nei parcheggi più stretti.

Il Doblò Maxi 5 guarda invece soprattutto a chi trasporta molto materiale. Con i sedili configurati per sfruttare tutto lo spazio disponibile, il vano può raggiungere i 2.693 litri, contro i 2.126 litri della versione più corta. Biciclette, tavole, attrezzatura da campeggio o oggetti legati agli hobby trovano così posto senza trasformare ogni partenza in un esercizio di incastri.

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A rendere il modello più adatto alle gite fuori città contribuisce anche il Grip Control. Alle modalità Eco e Normal si aggiungono i programmi Neve, Fango e Sabbia, che intervengono sulla trazione in base al terreno. L’Hill Descent Control offre invece un aiuto nelle discese più ripide o scivolose.

Il debutto del Doblò Menta sarà accompagnato dalla campagna “FIAT × PES Weekend Escape feat. Blue.”, realizzata insieme al musicista hip-hop PES e alla rivista giapponese Blue., legata alla cultura del surf. Dal 18 luglio verranno pubblicati video e contenuti dedicati ai viaggi dalla città verso il mare e la natura, con il Doblò Menta nel ruolo di compagno ideale per una pausa dalla routine.