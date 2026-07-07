Citroën protagonista del Summerland Tour 2026: si parte da Viareggio

L’estate è tempo di svago. Il Summerland Tour 2026 ne sposa il ritmo, con Citroën. La casa automobilistica francese sarà protagonista ancora una volta di questo villaggio turistico itinerante, organizzato in collaborazione con Radio Italia.

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Si profilano otto appuntamenti tra mare, musica, sport, giochi, attività varie e test drive per vivere la magia della bella stagione. Il via alle danze è previsto nel fine settimana dell’11 e 12 luglio, al Bagno Alhambra di Viareggio (LU).

A questa prima tappa ne seguiranno altre sette, che aggiungeranno note frizzanti all’esperienza, di natura immersiva, pensata per coinvolgere famiglie, turisti e appassionati.

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Dopo il successo della scorsa edizione, il Summerland Tour 2026 si prepara a riaccendere i riflettori. Citroën, insieme a Radio Italia, sarà protagonista dell’estate italiana, fino all’ultima settima di agosto, quando andrà in scena l’atto finale di Terracina (LT).

In questo lasso di tempo, alcune fra le spiagge più belle del Belpaese ospiteranno un vero e proprio villaggio sul mare del “double chevron”. Gli otto appuntamenti faranno vivere il bello dell’estate italiana, con la possibilità di conoscere e provare da vicino i modelli del marchio automobilistico francese.

Cuore di ogni tappa sarà la Maison à la Plage: uno spazio, accogliente e rilassante, pensato per accogliere il pubblico. Qui gli ospiti potranno scoprire le auto del listino attuale di Citroën, partecipare a tanti giochi educational e prendere parte ad attività legate al tema della mobilità sostenibile. Ci sarà pure altro, come musica e giochi, anche per i bambini, nel Citroën Family Park.

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Spazio centrale, al Summerland Tour 2026, sarà riservato, come già scritto, ai modelli della gamma attuale del “double chevron”, dalla Nuova Ami alla Nuova C3, al Nuovo SUV C3 Aircross, fino al Nuovo SUV C5 Aircross, ammiraglia del marchio più tecnologica di sempre. Tutti i modelli saranno disponibili per soddisfare la curiosità del pubblico attraverso test drive dedicati.

Calendario Summerland Tour 2026 by Citroën

Viareggio (LU), 11/12 luglio

Mazara del Vallo (TP), 25/26 luglio

San Vito lo Capo (TP), 28/29 luglio

Eboli (SA), 1/2 agosto

Lignano Pineta (UD), 8/9 agosto

Barletta, 15/16 agosto

Rimini, 22/23 agosto

Terracina (LT), 29/30 agosto

Fonte | Stellantis