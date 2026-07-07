Nuova Alfa Romeo Alfetta Spider Concept, eleganza e passione in chiave moderna

La nuova Alfa Romeo Alfetta Spider Concept non è un progetto ufficiale del Biscione, ma basta uno sguardo ai render pubblicati su Facebook dal creatore digitale indipendente Roibeárd Gráinséir per immaginare quanto fascino potrebbe avere una vettura scoperta Alfa Romeo nel panorama automobilistico di oggi.

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Un render indipendente reimmagina una nuova Alfa Romeo Alfetta Spider moderna

Il modello virtuale riprende il nome Alfetta e lo porta in una dimensione completamente nuova, trasformandolo in una sportiva a due posti dalle proporzioni basse e filanti. Il lungo cofano, l’abitacolo arretrato e la coda compatta richiamano le grandi spider italiane del passato, senza scivolare in un’operazione nostalgica. Le superfici sono pulite, muscolose e prive di decorazioni superflue, mentre il frontale è dominato da una reinterpretazione moderna dello scudetto Alfa Romeo.

Il render mostra una carrozzeria rossa, tetto scuro e grandi cerchi dal disegno aerodinamico. La parte posteriore è forse quella più personale, con una fascia nera che attraversa tutta la coda, gruppi ottici sottili e un diffusore di dimensioni generose. Il risultato è una vettura elegante ma aggressiva, capace di evocare il carattere delle Alfa storiche senza copiarne direttamente le forme.

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La nuova Alfa Romeo Alfetta Spider Concept ci riporta al momento particolarmente delicato che il marchio sta vivendo attualmente. Con il nuovo piano strategico di Stellantis, Alfa Romeo avrebbe deciso di concentrare maggiormente le proprie energie sull’Europa, puntando in particolare sul segmento C, uno dei più importanti per volumi e redditività.

Nei prossimi anni sono attese le eredi di Tonale e Giulietta, due modelli destinati a rafforzare la presenza del Biscione tra crossover compatti e berline di medie dimensioni. La priorità sembra essere quella di costruire una gamma più solida e accessibile, capace di aumentare le vendite senza rinunciare all’identità sportiva del marchio.

Più incerta appare invece la situazione nel segmento D. Il futuro delle nuove Giulia e Stelvio non è ancora completamente delineato, con scelte tecniche e industriali che potrebbero dipendere dall’evoluzione del mercato e dalle strategie di Stellantis sulle piattaforme elettrificate. In questo scenario, una spider come quella immaginata da Roibeárd Gráinséir rappresenta bene ciò che molti appassionati continuano a chiedere ad Alfa Romeo.