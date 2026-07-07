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Peugeot 208 con motore turbo 100 a 99 euro al mese: ecco l’offerta valida fino a fine luglio 2026

Peugeot 208 Turbo Benzina 100 Style è proposta con un’offerta in finanziamento i-Move D: 4.376 euro di anticipo, 35 rate da 99 euro e rata finale da 10.499 euro. Prezzo di 15.200 euro più oneri finanziari, TAN fisso 6,99% e TAEG 10,42%. Promozione valida fino al 31 luglio 2026 su vetture in pronta consegna.

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peugeot 208 turbo

La Peugeot 208 torna al centro dell’attenzione con una nuova proposta commerciale dedicata alla versione Turbo Benzina 100 Style. L’offerta punta su una rata mensile contenuta e si rivolge a chi cerca una compatta moderna senza affrontare subito l’intero costo di acquisto.

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Peugeot 208 Turbo 100 in offerta a 99 euro al mese

La vettura viene proposta a 15.200 euro, ai quali vanno aggiunti gli oneri finanziari, attraverso il finanziamento i-Move D. Il piano prevede un anticipo di 4.376 euro e 35 rate mensili da 99 euro. Al termine del periodo è prevista una rata finale da 10.499 euro, una formula che consente di rimandare una parte consistente della spesa e decidere successivamente come gestire il saldo.

Il tasso annuo nominale fisso indicato è del 6,99%, mentre il TAEG raggiunge il 10,42%. Quest’ultimo dato comprende anche costi e spese legati al finanziamento e rappresenta il riferimento più utile per valutare il peso complessivo dell’operazione. La rata da 99 euro è certamente l’elemento più immediato dell’offerta, ma anticipo, interessi e valore finale devono essere considerati insieme prima della firma.

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peugeot 208 turbo 100

La protagonista della promozione è la Peugeot 208 con motore turbo benzina da 100 CV e allestimento Style. Una configurazione pensata per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, consumi e utilizzo quotidiano. Le dimensioni compatte restano uno dei suoi principali punti di forza, soprattutto nel traffico urbano, mentre la potenza del propulsore permette di affrontare senza difficoltà anche spostamenti extraurbani e autostradali.

La 208 continua a distinguersi per un design personale, caratterizzato dal frontale affilato, dalla firma luminosa riconoscibile e da un abitacolo costruito attorno al Peugeot i-Cockpit. La posizione rialzata della strumentazione e il volante di dimensioni ridotte sono ormai elementi tipici del modello, insieme a un’impostazione interna più ricercata rispetto a molte concorrenti della stessa categoria.

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La promozione è valida fino al 31 luglio 2026 ed è riservata alle vetture disponibili in pronta consegna. La reale disponibilità può quindi cambiare in base alla concessionaria, alla configurazione e alle unità presenti sul territorio.

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