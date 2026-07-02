Fiat, la Topolino sbarca in America e la nuova Multipla è in arrivo: l’estate italiana ovunque

Fiat ha deciso che l’estate è il momento giusto per fare sul serio. Mentre mezza Europa ansima sotto un caldo record, il marchio torinese, ma con un piede oltre Atlantico, ha scelto queste settimane per far uscire allo scoperto alcune novità che vanno dalla Topolino a qualcosa che, per adesso, si chiama Multiplina e vive ancora nel regno dei concept (ma con qualche certezza in più).

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La prima notizia, quella che ha fatto più rumore, arriva da un post Instagram di Fiat USA: la Topolino sbarca ufficialmente negli Stati Uniti. Le foto sono sfocate, il nome non viene citato esplicitamente, ma la sagoma compatta e robusta non lascia spazio a molti dubbi. Dettagli su prezzi e posizionamento sono ancora in sospeso, ma l’ufficialità c’è.

E le novità sulla Topolino non finiscono qui. Fiat ha presentato due edizioni speciali della microcar da 8 CV. La prima è la Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition, nata dalla collaborazione con il marchio francese di costumi da bagno Vilebrequin. Carrozzeria chiusa, che in linguaggio Topolino significa semplicemente che ha le portiere, capote in tela avvolgibile e verniciatura bicolore. Produzione limitata a 200 esemplari, solo per Italia e Francia. La seconda è la Sport, che di sportivo ha soprattutto il nome: nessun cavallo in più, ma quattro nuove colorazioni, tre opzioni per le strisce, cerchi in lega neri opachi, cornici dei fari nere, calotte degli specchietti nere e rivestimento interno in vinile effetto carbonio.

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Il capitolo più interessante, però, è quello della Multiplina. Concept car a due porte, quattro posti, capote in tela. Il design si ispira dichiaratamente alla Fiat 600 Multipla degli anni Cinquanta, e la somiglianza è tutt’altro che casuale. Fiat la definisce come l’anello mancante tra un Topolino e un’auto vera: le dimensioni dovrebbero collocarsi tra il quadriciclo e la moderna 500.

Arriverà mai in produzione di serie? Difficile dirlo. Eppure qualche anno fa avremmo scommesso le stesse probabilità sulla Fiat Topolino, e invece eccola già approdata negli Stati Uniti.