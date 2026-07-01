Leapmotor corre più veloce di tutti: consegne record e crescita globale nel 2026

Leapmotor chiude giugno con numeri che confermano quanto il marchio stia crescendo velocemente nel mercato dell’auto elettrica. Nel mese sono stati consegnati 93.376 veicoli a livello globale, tra vendite in Cina ed esportazioni. È il miglior risultato mensile nella storia dell’azienda e rappresenta una crescita del 95% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

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Leapmotor continua a crescere nel mercato elettrico: a giugno ha consegnato 93.376 veicoli nel mondo

Il dato racconta un passaggio importante. Leapmotor non è più soltanto una delle tante startup nate sull’onda dell’elettrico cinese, ma un costruttore che sta iniziando a muoversi con volumi sempre più consistenti. Anche rispetto a maggio il passo è stato deciso, con consegne in aumento del 14,47%. In un mercato dove la concorrenza si gioca su prezzi, tecnologia, autonomia e tempi di consegna, riuscire a crescere con questa continuità non è un dettaglio.

Il secondo trimestre conferma la stessa direzione. Tra aprile e giugno, l’azienda ha consegnato 246.332 veicoli, l’83,68% in più rispetto al 2025. Nei primi sei mesi dell’anno il totale è arrivato a 356.487 unità, quasi il doppio rispetto alla prima metà dello scorso anno. Sono numeri che indicano una crescita ormai strutturale, non un semplice picco mensile.

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La Cina resta il centro del business, ma la parte internazionale comincia a farsi sentire. Nel primo semestre, le consegne fuori dal mercato cinese hanno superato il 12% del totale. È ancora una quota contenuta, ma sufficiente per capire la direzione scelta dal marchio: costruire una presenza più forte anche all’estero, dove aumenta l’interesse per auto elettriche accessibili, tecnologiche e meno complicate da usare ogni giorno.

Il superamento di quota 1,5 milioni di consegne cumulative rafforza questa fotografia. Alla fine di giugno, Leapmotor ha raggiunto 1.552.590 veicoli consegnati nel mondo. Per un marchio giovane è un traguardo pesante, perché segna il passaggio da promessa dell’elettrico cinese a realtà industriale con numeri importanti.

La crescita si basa su una formula chiara: modelli competitivi, prezzi aggressivi e una forte attenzione alla tecnologia. Leapmotor punta a parlare a un pubblico ampio, non solo agli appassionati di elettrico, ma anche a chi cerca un’auto concreta, moderna e sostenibile nei costi.