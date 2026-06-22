DS Penske, rimonta da applausi a Sanya: Günther e Barnard conquistano punti pesanti

Sanya ha riaccolto la Formula E dopo sette anni. Sul circuito di Haitang Bay, dove nel 2019 DS Automobiles aveva già lasciato il segno con una vittoria, l’undicesima tappa dell’ABB FIA Formula E World Championship ha regalato una prova complicata ma positiva per DS Penske.

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A Sanya DS Penske rimonta con Günther quinto e Barnard nono, conquistando punti preziosi in una gara caotica di Formula E

La corsa cinese è stata tutt’altro che lineare. Incidenti, interruzioni e una bandiera rossa a metà gara hanno cambiato più volte il volto della competizione, costringendo team e piloti a rivedere strategie e gestione dell’energia. In un contesto così delicato, DS Penske ha saputo mantenere lucidità, sfruttando al meglio la seconda parte della gara.

Maximilian Günther è stato uno dei protagonisti della rimonta. Il tedesco partiva dalla diciannovesima posizione, dopo una penalità che aveva reso il suo sabato ancora più difficile. Alla ripartenza, però, era già risalito al quattordicesimo posto e da lì ha iniziato a costruire una gara solida, intelligente, senza sbavature. Con una buona gestione dell’energia e un uso efficace dell’Attack Mode, Günther ha recuperato terreno fino a tagliare il traguardo in sesta posizione. La penalità inflitta a un avversario lo ha poi portato al quinto posto finale, regalando al team un risultato molto pesante.

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La giornata di Taylor Barnard è stata invece segnata da un pizzico di sfortuna. Il giovane inglese, partito quindicesimo dopo una penalità in qualifica, ha comunque lottato con determinazione fino alla bandiera a scacchi. Il nono posto gli vale punti importanti, ma resta il rammarico per quei minuti di Attack Mode persi a causa di una Full Course Yellow. Un episodio che ha limitato le sue possibilità proprio quando la gara poteva aprirgli scenari più ambiziosi.

Il bilancio, per DS Automobiles e Penske Autosport, resta comunque incoraggiante. Portare entrambe le DS E-TENSE FE25 tra i primi dieci in una gara così movimentata non era scontato. La squadra ha dimostrato reattività, sangue freddo e una buona lettura tattica, elementi fondamentali in un campionato dove ogni dettaglio può fare la differenza.

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Günther ha accolto il quinto posto come una spinta importante per il morale, soprattutto dopo un weekend difficile. Barnard, pur amareggiato, ha guardato avanti con fiducia, consapevole che il passo per ottenere risultati più importanti c’è.

La prossima sfida sarà a Shanghai, il 4 e 5 luglio. DS Penske ci arriverà con punti preziosi e con la voglia di trasformare il potenziale mostrato a Sanya in un risultato ancora più ambizioso.