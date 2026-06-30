Stellantis cambia passo in Europa: nuove nomine per Maserati, Alfa Romeo e rete vendite, Imparato addio

Stellantis ridisegna una parte importante della sua organizzazione Enlarged Europe e lo fa con una serie di nomine che avranno effetto dal 1° luglio. Il gruppo automobilistico ha annunciato nuovi incarichi a diretto riporto di Emanuele Cappellano, COO for Enlarged Europe & European Brands e Head of Stellantis Pro One, confermando una fase di riassetto manageriale in aree considerate centrali per il futuro del business europeo.

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Stellantis riorganizza l’Europa con nuove nomine: Ficili guida Maserati e Alfa Romeo, Napolitano alla rete vendite, mentre Imparato lascia il gruppo

La novità più rilevante riguarda Santo Ficili, nominato CEO del brand Maserati. Ficili manterrà anche l’attuale incarico di CEO del brand Alfa Romeo, assumendo quindi una doppia responsabilità su due marchi italiani di grande valore simbolico e industriale. Una scelta che punta sulla continuità e sull’esperienza interna, in un momento in cui entrambi i brand sono chiamati a rafforzare identità, posizionamento e risultati commerciali in un mercato sempre più competitivo.

Accanto a questa nomina, Stellantis affida a Luca Napolitano il ruolo di Head of Stellantis &You Sales and Services. Anche in questo caso, il gruppo sceglie una figura già pienamente inserita nell’organizzazione, con l’obiettivo di garantire stabilità operativa e una gestione coerente della rete vendita e dei servizi. Stellantis &You rappresenta infatti un presidio diretto nel rapporto con il cliente, un fronte sempre più strategico mentre il settore automotive affronta nuove abitudini d’acquisto, digitalizzazione e trasformazione dell’assistenza post-vendita.

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Il riassetto coincide anche con l’uscita di Jean-Philippe Imparato, che lascerà Stellantis dopo una carriera di 36 anni all’interno dell’azienda. Un percorso lungo, interamente costruito nel gruppo, che lo ha portato a ricoprire ruoli di primo piano e a diventare una delle figure più riconoscibili del management automobilistico europeo.

Emanuele Cappellano ha voluto sottolineare il peso umano e professionale di questo passaggio, ringraziando Imparato per il suo “contributo senza pari” e definendolo un esempio di equilibrio tra passione e business. Parole che raccontano la chiusura di una lunga stagione professionale segnata da conoscenza del settore, presenza sul campo e capacità di guidare le persone.

Allo stesso tempo, Cappellano ha rivolto le sue congratulazioni a Santo Ficili e Luca Napolitano, evidenziando come entrambi siano già operativi nelle rispettive aree. La loro leadership, secondo Stellantis, sarà decisiva per accompagnare questa nuova fase di crescita e garantire continuità in due ambiti chiave dell’organizzazione europea.