Fiat riscrive la città: Topolino, TRIS e Multiplina accendono la nuova era della micromobilità

Fiat torna a parlare di città e lo fa da Roma, con un evento dedicato interamente alla micromobilità. Al centro non ci sono soltanto nuovi modelli, ma un’idea precisa di mobilità urbana: mezzi piccoli, elettrici, facili da usare e pensati per muoversi meglio in strade sempre più trafficate, tra centri storici, zone a traffico limitato e spostamenti quotidiani sempre più brevi.

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Fiat rilancia la micromobilità urbana con Topolino, TRIS e Multiplina

Il marchio torinese parte da una convinzione forte: questa trasformazione non nasce oggi. Come ha ricordato Olivier François, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis, “FIAT ha plasmato la micromobilità ben prima che il termine esistesse”. In altre parole, la casa torinese rivendica una storia fatta di auto compatte, popolari e intelligenti, nate per semplificare la vita delle persone. Oggi quella stessa filosofia viene aggiornata con l’elettrico, il design e nuove soluzioni pensate per città che chiedono meno ingombro e più praticità.

Il simbolo più evidente di questa strategia è la Topolino. Piccola, elettrica, essenziale e subito riconoscibile, è diventata in poco tempo una delle protagoniste della nuova mobilità urbana. Non vuole sostituire un’auto tradizionale in tutto e per tutto, ma rispondere a un’esigenza molto concreta: accompagnare le persone nei tragitti di ogni giorno, con costi contenuti, dimensioni ridotte e uno stile che la rende diversa da molti altri quadricicli elettrici.

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Secondo quanto comunicato da Fiat, dal 2025 Topolino ha conquistato la leadership europea nel mercato dei quadricicli elettrici. Il trend resta positivo anche nel 2026: il secondo trimestre si prepara infatti a registrare un nuovo record di ordini, con una crescita del 30% rispetto al 2025. È un dato commerciale importante, ma racconta anche qualcosa di più ampio: sempre più clienti stanno prendendo in considerazione mezzi alternativi per muoversi in città, soprattutto quando l’auto tradizionale risulta scomoda, costosa o poco adatta agli spostamenti brevi.

Fiat lega questo successo anche alla transizione energetica. La crescita di Topolino avrebbe contribuito a portare il mix di veicoli elettrici del segmento oltre il 60%, la percentuale più alta tra i segmenti automobilistici in Europa. La micromobilità, quindi, non viene più trattata come una nicchia curiosa, ma come una parte sempre più concreta del futuro urbano.

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Per rafforzare questo percorso, la gamma Topolino si amplia con nuove interpretazioni. Arrivano il colore Corallo, la carrozzeria Dolcevita, la Topolino Sport e la Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition. Ognuna aggiunge un carattere diverso al modello: più elegante, più vacanziero, più sportivo o più esclusivo. La piccola elettrica diventa così non solo un mezzo pratico, ma anche un oggetto capace di raccontare gusti, personalità e stile di vita.

Dentro questa logica si inserisce anche Monsterlino, nato dalla collaborazione con Monster. Si tratta di altoparlanti stereo Bluetooth pensati appositamente per Topolino, fissati magneticamente al veicolo e rimovibili a fine viaggio. Possono essere collegati allo smartphone e portano la musica anche fuori dall’abitacolo. È un dettaglio semplice, ma molto mirato: parlare a un pubblico giovane significa anche intercettare abitudini quotidiane, linguaggi e piccoli rituali.

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La visione Fiat, però, va oltre la mobilità personale. Con TRIS, il primo veicolo a tre ruote del marchio, l’azienda guarda al trasporto dell’ultimo miglio. Nato per consegne più efficienti, compatte e sostenibili, TRIS si apre ora anche a un’interpretazione più emozionale con il concept Dolcevita, ispirato all’eleganza della Riviera italiana.

Pensato per ospitalità, turismo e tempo libero, TRIS Dolcevita trasforma il veicolo da semplice strumento di lavoro a piccola esperienza su ruote. In parallelo, Fiat avvia una collaborazione con Caffè Vergnano per sviluppare nuove soluzioni di street coffee legate al progetto Caffè Vergnano 1882, portando nelle città europee un’idea di Dolce Vita mobile, italiana e riconoscibile.

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A completare questa visione c’è Multiplina, concept che guarda al futuro reinterpretando la Fiat 600 Multipla del 1956. Pensata come punto d’incontro tra Topolino e un’autovettura tradizionale, Multiplina punta su spazio, intelligenza progettuale e dimensioni compatte, con l’ambizione di offrire una nuova risposta alle esigenze delle città contemporanee.