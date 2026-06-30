Fiat Grizzly: nuovo avvistamento in strada per il SUV a 5 e 7 posti

Fiat Grizzly comincia a mostrarsi sempre più chiaramente. Dopo le prime immagini ufficiali diffuse da Fiat e l’avvistamento in strada della variante fastback, una nuova foto spia pubblicata da Motocar Insights su Instagram riporta l’attenzione sulla versione più tradizionale del SUV. Non si tratta più di un progetto lontano o soltanto ipotizzato: il modello è atteso al debutto e si prepara a diventare uno dei tasselli più importanti della prossima offensiva del marchio torinese nel segmento C.

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Nuova foto spia per Fiat Grizzly in attesa del debutto ufficiale

L’immagine mostra il Fiat Grizzly parcheggiato lungo una strada urbana, senza camuffature pesanti e con proporzioni ormai ben leggibili. Il profilo laterale racconta un SUV compatto ma solido, con tetto regolare, coda più tradizionale e passaruota marcati. Rispetto alla variante fastback, che punta su una linea più filante e dinamica, questa versione sembra privilegiare spazio interno, praticità e versatilità quotidiana.

Come abbiamo scritto in precedenza nelle scorse settimane Fiat ha già diffuso la prima immagine ufficiale di Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, spiegando che i due modelli serviranno ad ampliare la gamma globale del brand e a rafforzarne la presenza nel segmento C.

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Anche il calendario inizia a delinearsi. Il debutto pubblico del Fiat Grizzly è previsto al prossimo Mondial de l’Auto di Parigi, in programma al Paris Expo Porte de Versailles dal 12 al 18 ottobre. La commercializzazione, invece, è attesa nella seconda metà del 2026 in Europa, Medio Oriente e Africa, come indicato anche da Fiat e riportato da Reuters. Non escludiamo però un’anteprima già durante l’estate forse a luglio.

Sotto la carrozzeria, il nuovo SUV nascerà sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa base tecnica già utilizzata per modelli accessibili del gruppo come Fiat Grande Panda e Citroën C3. Reuters indica una lunghezza inferiore ai 4,5 metri e una gamma composta da versioni benzina, ibride e completamente elettriche.

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La foto spia di Motocar Insights diventa quindi interessante non perché riveli un modello misterioso, ma perché mostra più da vicino la versione “normale” del Fiat Grizzly dopo l’avvistamento della Fastback. Una doppia proposta che conferma la volontà di Fiat di giocare su due registri: da una parte un SUV più pratico e familiare, dall’altra una variante dal taglio più sportivo e lifestyle.