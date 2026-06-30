Citroën Racing, Shanghai può cambiare la stagione: doppia sfida decisiva in Formula E

La Formula E torna a Shanghai e per Citroën Racing il fine settimana cinese può diventare uno snodo fondamentale della stagione. L’ABB FIA Formula E World Championship prosegue il suo tour asiatico con il doppio appuntamento allo Shanghai International Circuit, valido per i Round 12 e 13 della Stagione 12. Il campionato è ormai entrato nella fase più delicata e ogni punto può fare la differenza nella corsa alle classifiche iridate.

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Shanghai può rilanciare Citroën Racing in Formula E: doppio round per puntare a punti pesanti

Dopo una gara intensa e complicata a Sanya, Citroën Racing arriva in Cina con la volontà di trasformare il potenziale mostrato in pista in risultati concreti. Il passo non è mancato, ma in una categoria equilibrata come la Formula E non basta essere veloci: servono esecuzione perfetta, strategia lucida e capacità di sfruttare ogni occasione.

Shanghai rappresenta una sfida molto diversa rispetto ai circuiti cittadini che caratterizzano gran parte del calendario. Il tracciato misura 3,051 km e mantiene la configurazione già utilizzata nelle precedenti edizioni. È un circuito permanente, veloce, tecnico, con lunghi rettilinei, forti staccate e sezioni dove la gestione dell’energia diventa determinante. Per Citroën Racing, sarà fondamentale trovare subito il giusto equilibrio tra efficienza, prestazione e rigenerazione.

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Lo Shanghai International Circuit è una pista che può favorire i sorpassi e aprire scenari strategici molto variabili. Proprio per questo, il doppio appuntamento assume un peso ancora maggiore. La gara del sabato introdurrà il Pit Boost, con una sosta obbligatoria di 30 secondi ai box che consentirà ai piloti di ricaricare fino al 10% della batteria. A questa variabile si aggiungerà un solo Attack Mode della durata di sei minuti, rendendo la gestione tattica ancora più complessa.

Domenica, invece, il campionato tornerà al formato tradizionale della Formula E, con la consueta strategia legata all’Attack Mode. Due gare, due approcci diversi e una sola necessità: massimizzare il rendimento. Per Citroën Racing, adattarsi rapidamente tra un format e l’altro sarà uno degli aspetti chiave del weekend.

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Anche il meteo potrebbe avere un ruolo importante. Le previsioni indicano temperature elevate e umidità in aumento, mentre la possibilità di pioggia aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. In una categoria dove i distacchi sono spesso ridottissimi, condizioni variabili possono trasformare completamente lo scenario competitivo.

Cyril Blais, Team Principal di Citroën Racing, considera Shanghai un appuntamento importante e vede nel primo double-header di questa fase asiatica un’occasione da sfruttare. Il team ha lavorato intensamente dopo Sanya, analizzando quanto emerso dall’ultimo evento e preparando nel dettaglio le sfide del circuito cinese. L’obiettivo è chiaro: disputare un weekend pulito, costante e capace di premiare il lavoro svolto.

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Nick Cassidy guarda a Shanghai con fiducia. Il pilota conosce bene il tracciato e in passato ha già ottenuto buoni risultati, compreso un podio. Dopo Sanya, la priorità è costruire sui segnali positivi e convertirli in punti pesanti. Con due gare in programma, il margine per recuperare terreno è concreto.

Jean-Éric Vergne arriva invece su una pista dove nella scorsa stagione aveva mostrato un buon passo. Il lavoro al simulatore e la preparazione del team saranno elementi centrali per affrontare un weekend che richiederà precisione, capacità di adattamento e sangue freddo. Per Citroën Racing, Shanghai non è soltanto una tappa del calendario: è una doppia opportunità per dare una direzione più forte al finale di stagione.