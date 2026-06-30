Fiat Topolino Sport: la microcar elettrica si veste da piccola Abarth e punta alla Generazione Z

Fiat Topolino è nata con un obiettivo molto chiaro: portare in città una mobilità semplice, elettrica e accessibile, racchiusa in dimensioni quasi tascabili. Basata sulla stessa piattaforma della Citroen Ami, la piccola microcar del marchio torinese si è ritagliata fin da subito uno spazio interessante nel mercato italiano, soprattutto grazie alla sua praticità nei centri urbani e a un prezzo spesso reso più appetibile da incentivi, promozioni e formule d’acquisto vantaggiose.

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Fiat Topolino Sport adotta un look più grintoso, accessori Monster e dettagli in stile Abarth

Dopo il debutto della versione standard e l’arrivo di varianti più lifestyle, come la Dolcevita presentata all’inizio del 2024, la Topolino cambia registro e prova a mostrarsi con un carattere più grintoso. È il caso della Fiat Topolino Sport, una reinterpretazione estetica che punta tutto sull’immagine, senza modificare la sostanza tecnica del modello di partenza. Il risultato è una microcar che, almeno a livello visivo, sembra voler strizzare l’occhio al mondo Abarth.

La personalizzazione è il cuore di questa versione. La Fiat Topolino Sport si distingue per una livrea più vivace e aggressiva, pensata per attirare soprattutto un pubblico giovane. I colori disponibili sono quattro: bianco, nero, giallo e blu. A questi si abbinano strisce decorative a contrasto, dal sapore chiaramente racing, che trasformano l’aspetto della vettura e le danno una presenza scenica molto diversa rispetto alla Topolino tradizionale.

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Il trattamento sportivo passa anche dai dettagli. I cerchi sono rifiniti in nero opaco, così come gli specchietti retrovisori, contribuendo a rendere l’insieme più deciso e moderno. Pur restando una vettura estremamente compatta e pensata per la città, questa configurazione riesce a comunicarne una personalità più dinamica, quasi giocosa, senza tradire la filosofia originale del progetto.

Un altro elemento interessante riguarda l’abitacolo e, in particolare, la collaborazione con Monster, marchio noto nel settore audio. All’interno della vettura trovano posto altoparlanti Bluetooth magnetici, collegabili direttamente allo smartphone. Una scelta che non è solo tecnica, ma anche comunicativa: Fiat vuole parlare alla Generazione Z, intercettandone linguaggi, abitudini e passioni. Non a caso, il CEO Olivier Francois ha sintetizzato questa direzione con una domanda molto efficace: “Come possiamo raggiungere la Generazione Z senza la musica?”.

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Dal punto di vista meccanico, però, non ci sono rivoluzioni. La Fiat Topolino Sport mantiene la stessa potenza della versione base e la velocità massima resta limitata a 45 km/h, come previsto per questo tipo di quadriciclo elettrico. Anche la batteria non cambia: il pacco da 5,4 kWh garantisce un’autonomia di 75 km nel ciclo WMTC, sufficiente per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano.

A cambiare, invece, è il prezzo. La Fiat Topolino Sport parte da 11.490 euro, circa 1.600 euro in più rispetto alla versione standard. Una differenza che si giustifica soprattutto con la maggiore caratterizzazione estetica, gli accessori dedicati e il posizionamento più giovane e distintivo del modello.