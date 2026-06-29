Nuova Alfa Romeo 6C, fascino da piccola Ferrari e cuore da vera Alfa

La nuova Alfa Romeo 6C non esiste ancora nei listini ufficiali, ma basta un rendering ben riuscito per riaccendere una discussione che tra gli appassionati non si è mai davvero spenta. Alfa Romeo ha oggi una gamma concreta, fatta di modelli strategici e commercialmente fondamentali, ma nel cuore degli Alfisti continua a mancare qualcosa di più istintivo, emozionale, quasi irrazionale: una vera sportiva capace di raccogliere l’eredità delle grandi Alfa del passato.

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Un rendering immagina una nuova Alfa Romeo 6C: coupé compatta e sportiva, con stile da piccola Ferrari

Il marchio del Biscione punta attualmente su Giulia e Stelvio, rispettivamente berlina sportiva e crossover premium confermate fino a fine 2027. A questi si aggiunge la Tonale, prodotta a Pomigliano fino a novembre 2027. Un ruolo di primo piano lo ha ovviamente la entry level Alfa Romeo Junior, nata inizialmente con il nome Milano prima dell’avvio della produzione nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia. Il modello condivide la piattaforma CMP con Jeep Avenger, Peugeot 2008, Lancia Ypsilon e altri veicoli compatti del gruppo.

Il futuro industriale di Alfa Romeo è già in movimento. Siamo ancora in attesa di capire meglio cosa accadrà a proposito delle nuove Stelvio e Giulia. Nel segmento C è attesa l’erede di Tonale che sarà prodotta a Melfi. Nei piani ci sarebbe anche una nuova hatchback di segmento C su piattaforma STLA One, ispirata idealmente a Giulietta e 147, pronta a sfidare rivali come Mercedes Classe A, Audi A3 e BMW Serie 1.

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Eppure, davanti a programmi così razionali, la fantasia corre altrove. Corre verso una sportiva vera, bassa, leggera, seducente. Qualcosa che possa richiamare lo spirito della 4C, prodotta tra il 2013 e il 2020 con motore centrale posteriore e trazione posteriore, oppure della più rara 8C, assemblata tra il 2007 e il 2009 con meccanica di forte derivazione Maserati, motore V8 e fascino da instant classic.

In questo spazio emotivo si inserisce il rendering pubblicato su Instagram da lsdesignsrl, che immagina una nuova Alfa Romeo 6C dal carattere scenografico. Le immagini digitali mostrano una coupé dalle proporzioni compatte e muscolose, con carrozzeria sinuosa, profilo ribassato, passaruota scolpiti e cerchi dal disegno tipicamente Alfa Romeo. Il risultato ha qualcosa del Biscione, ma anche un’ombra da piccola Ferrari, dettaglio che rende l’insieme ancora più provocante.

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Il nome 6C non è casuale. Richiama una delle sigle più nobili della storia Alfa Romeo, legata a modelli prodotti tra il 1927 e il 1954 e capaci di segnare un’epoca tra competizioni, eleganza e innovazione tecnica. Riportarlo oggi su una sportiva moderna avrebbe un peso simbolico enorme, soprattutto in un momento in cui il marchio sta cercando un equilibrio tra elettrificazione, redditività e identità.

Per ora si tratta soltanto di un render, lontano da qualsiasi conferma ufficiale. Ma proprio la reazione degli appassionati dimostra quanto spazio ci sia ancora per un’Alfa Romeo capace di emozionare prima ancora di accendere il motore.