Fiat Topolino, la piccola elettrica al debutto in Repubblica Ceca

La Fiat Topolino debutta in Repubblica Ceca con una formula pensata per chi vive la città ogni giorno e cerca un modo più semplice per spostarsi. Piccola, elettrica e facile da gestire, nasce per coprire quei tragitti brevi che spesso rendono complicata la vita urbana: andare al lavoro, raggiungere la scuola, fare una commissione, trovare parcheggio senza perdere tempo.

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Fiat Topolino, la mobilità urbana diventa più semplice

Il nome Topolino richiama una delle pagine più note della storia Fiat. Il modello originale, prodotto tra il 1936 e il 1955, aiutò a portare l’automobile nella vita quotidiana di molte persone. Oggi quel concetto torna in una veste completamente diversa, con un quadriciclo elettrico che punta su accessibilità, praticità e sostenibilità.

La nuova Fiat Topolino può essere guidata già dai 15 anni e questo la rende interessante anche per un pubblico giovane. Ma sarebbe riduttivo immaginarla soltanto come un mezzo per ragazzi. In realtà parla anche a chi vive in centro, a chi percorre pochi chilometri al giorno, a chi vuole evitare lo scooter nei mesi più freddi o a chi cerca un veicolo compatto da usare senza troppe preoccupazioni.

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Rispetto a un mezzo a due ruote, la Topolino offre una protezione maggiore. Nella versione chiusa proposta sul mercato ceco, permette di affrontare pioggia, vento e temperature basse con più comfort, oltre a ospitare un passeggero e qualche oggetto personale. Il suo valore sta proprio nella semplicità: si sale, si parte, si parcheggia facilmente e si ricarica da una normale presa domestica.

In Repubblica Ceca viene offerta nei colori verde Vita e arancione Corallo, con una configurazione essenziale ma curata. C’è un solo disegno per i cerchi e un’impostazione interna pensata per sfruttare bene lo spazio disponibile. Le dimensioni sono il vero biglietto da visita: appena 2,53 metri di lunghezza, quanto basta per muoversi agilmente nel traffico e trovare posto anche dove una city car tradizionale faticherebbe.

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La velocità massima è di 45 km/h, coerente con la sua natura di quadriciclo urbano. La batteria da 5,4 kWh utilizzabili, 7 kWh complessivi, consente fino a 75 km di autonomia. La ricarica completa richiede meno di quattro ore collegandola a una presa domestica, una soluzione adatta a un utilizzo quotidiano fatto di tragitti brevi e soste frequenti.

L’abitacolo prova a rendere pratico ogni centimetro. I sedili disposti in modo asimmetrico, l’ampia superficie vetrata e i vani portaoggetti da 63 litri aumentano la sensazione di spazio. Tra guidatore e passeggero c’è posto anche per una borsa grande, mentre sulla plancia si trova il “Dolcevita box”, una borsa in tessuto pensata per custodire gli oggetti personali.

Sul mercato ceco, la Fiat Topolino è già ordinabile a 259.900 corone ceche pari a circa 10.716,50 euro in promozione. La garanzia copre cinque anni, con due anni standard e tre anni aggiuntivi fino a 75.000 km, mentre la batteria è garantita per tre anni o 40.000 km.