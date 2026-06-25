DS N°7, lusso sul green: il SUV premium prodotto a Melfi debutta all’Open d’Italia e apre gli ordini in Italia

La nuova DS N°7 sceglie un debutto italiano diverso dal solito. La vettura infatti si presenta presso il green dell’83° Open d’Italia, in programma dal 25 al 28 giugno al Circolo Golf Torino. Una scelta che racconta molto dell’identità del nuovo C-SUV premium di DS Automobiles, perché il golf è uno sport fatto di precisione, controllo, stile e attenzione ai dettagli. Gli stessi elementi che il marchio francese vuole portare su strada con il suo nuovo modello.

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DS N°7 debutta all’Open d’Italia e apre gli ordini in Italia

Il legame tra DS e il mondo del golf non si limita alla cornice elegante dell’evento. C’è qualcosa di più profondo: in entrambi i casi contano la capacità di dosare la forza, leggere il terreno, scegliere il momento giusto e trasformare la tecnica in un gesto naturale. La DS N°7 nasce con questa stessa idea e cioè quella di offrire tecnologia, potenza e comfort senza perdere quella sensazione di lusso discreto che da sempre caratterizza il marchio.

Il debutto all’Open d’Italia arriva in un momento importante anche per il mercato. Proprio il 25 giugno, infatti, si aprono gli ordini della nuova DS N°7 presso tutti i DS Store italiani. E c’è anche un legame diretto con il nostro Paese: il modello sarà prodotto nello stabilimento di Melfi, un dettaglio che rafforza il rapporto tra DS Automobiles e l’Italia.

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Il listino parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 CV. La variante 100% elettrica E-TENSE da 230 CV, invece, parte da 50.900 euro. Con la formula di finanziamento dedicata, però, i prezzi promozionali scendono rispettivamente a 35.665 euro e 41.600 euro, rendendo più accessibile l’ingresso nella gamma del SUV premium firmato DS.

La nuova DS N°7 aggiorna la formula della DS 7 e si inserisce nel segmento dei SUV compatti premium con ambizioni da categoria superiore. Le dimensioni restano adatte all’uso quotidiano, con una lunghezza di 4,66 metri, ma lo spazio a bordo è generoso. Il passo di 2,79 metri favorisce il comfort dei passeggeri, mentre il bagagliaio arriva fino a 560 litri.

La gamma propone diverse soluzioni. La versione elettrica E-TENSE FWD LONG RANGE dichiara fino a 740 km di autonomia WLTP, grazie alla batteria da 97,2 kWh, con ricarica rapida dal 20% all’80% in 27 minuti. Al vertice c’è la AWD LONG RANGE da 350 CV, capace di passare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Per chi preferisce l’ibrido, la HYBRID 145 dichiara consumi di 5,4 l/100 km ed emissioni di CO₂ a partire da 121 g/km.

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Anche l’abitacolo punta su comfort e tecnologia. La DS N°7 offre touchscreen centrale da 16 pollici, DS IRIS SYSTEM 2.0 con ChatGPT, audio ELECTRA® 3D by FOCAL, DS NIGHT VISION, DS PIXELVISION e DS DRIVE ASSIST 2.0. A migliorare l’esperienza di viaggio ci sono anche le sospensioni DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, che leggono la strada e anticipano le irregolarità.

Disponibile negli allestimenti N°7, PALLAS, ÉTOILE e LA PREMIÈRE, la nuova DS N°7 arriverà nei DS Store nell’ultimo trimestre del 2026. Prima, però, si presenta al pubblico nel modo più coerente con la sua personalità: su un green, dove ogni dettaglio conta e dove eleganza e performance devono procedere insieme.