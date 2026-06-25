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DS N°7, lusso sul green: il SUV premium prodotto a Melfi debutta all’Open d’Italia e apre gli ordini in Italia

La nuova DS N°7 debutta in Italia all’83° Open d’Italia di golf, scelto come palcoscenico per raccontare precisione, stile e controllo. Prodotta a Melfi, la nuova C-SUV premium apre gli ordini il 25 giugno con versioni ibride ed elettriche fino a 740 km di autonomia, interni tecnologici e arrivo nei DS Store nel 2026.

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DS N°7

La nuova DS N°7 sceglie un debutto italiano diverso dal solito. La vettura infatti si presenta presso il green dell’83° Open d’Italia, in programma dal 25 al 28 giugno al Circolo Golf Torino. Una scelta che racconta molto dell’identità del nuovo C-SUV premium di DS Automobiles, perché il golf è uno sport fatto di precisione, controllo, stile e attenzione ai dettagli. Gli stessi elementi che il marchio francese vuole portare su strada con il suo nuovo modello.

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DS N°7 debutta all’Open d’Italia e apre gli ordini in Italia

Il legame tra DS e il mondo del golf non si limita alla cornice elegante dell’evento. C’è qualcosa di più profondo: in entrambi i casi contano la capacità di dosare la forza, leggere il terreno, scegliere il momento giusto e trasformare la tecnica in un gesto naturale. La DS N°7 nasce con questa stessa idea e cioè quella di offrire tecnologia, potenza e comfort senza perdere quella sensazione di lusso discreto che da sempre caratterizza il marchio.

DS N°7

Il debutto all’Open d’Italia arriva in un momento importante anche per il mercato. Proprio il 25 giugno, infatti, si aprono gli ordini della nuova DS N°7 presso tutti i DS Store italiani. E c’è anche un legame diretto con il nostro Paese: il modello sarà prodotto nello stabilimento di Melfi, un dettaglio che rafforza il rapporto tra DS Automobiles e l’Italia.

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Il listino parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 CV. La variante 100% elettrica E-TENSE da 230 CV, invece, parte da 50.900 euro. Con la formula di finanziamento dedicata, però, i prezzi promozionali scendono rispettivamente a 35.665 euro e 41.600 euro, rendendo più accessibile l’ingresso nella gamma del SUV premium firmato DS.

DS N°7

La nuova DS N°7 aggiorna la formula della DS 7 e si inserisce nel segmento dei SUV compatti premium con ambizioni da categoria superiore. Le dimensioni restano adatte all’uso quotidiano, con una lunghezza di 4,66 metri, ma lo spazio a bordo è generoso. Il passo di 2,79 metri favorisce il comfort dei passeggeri, mentre il bagagliaio arriva fino a 560 litri.

La gamma propone diverse soluzioni. La versione elettrica E-TENSE FWD LONG RANGE dichiara fino a 740 km di autonomia WLTP, grazie alla batteria da 97,2 kWh, con ricarica rapida dal 20% all’80% in 27 minuti. Al vertice c’è la AWD LONG RANGE da 350 CV, capace di passare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Per chi preferisce l’ibrido, la HYBRID 145 dichiara consumi di 5,4 l/100 km ed emissioni di CO₂ a partire da 121 g/km.

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DS N°7

Anche l’abitacolo punta su comfort e tecnologia. La DS N°7 offre touchscreen centrale da 16 pollici, DS IRIS SYSTEM 2.0 con ChatGPT, audio ELECTRA® 3D by FOCAL, DS NIGHT VISION, DS PIXELVISION e DS DRIVE ASSIST 2.0. A migliorare l’esperienza di viaggio ci sono anche le sospensioni DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, che leggono la strada e anticipano le irregolarità.

Disponibile negli allestimenti N°7, PALLAS, ÉTOILE e LA PREMIÈRE, la nuova DS N°7 arriverà nei DS Store nell’ultimo trimestre del 2026. Prima, però, si presenta al pubblico nel modo più coerente con la sua personalità: su un green, dove ogni dettaglio conta e dove eleganza e performance devono procedere insieme.

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