Nuova DS N° 7: sul circuito di Monte Carlo il debutto dinamico

L’esordio dinamico della nuova DS N° 7 ha preso forma a Monte Carlo, sul nastro di asfalto dove si sono confrontate le monoposto elettriche in occasione dell’E-Prix di Monaco nello scorso weekend.

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Davvero suggestiva la scelta del circuito più iconico del motorsport per svelare, in movimento, l’inedito SUV compatto premium. Il marchio francese, in quota Stellantis, ha vestito l’esemplare, per l’occasione, con una esclusiva livrea in nero ed oro, ispirata a quella della DS E-Tense FE25 impegnata nell’ABB FIA Formula E World Championship.

I primi giri dimostrativi della nuova DS N° 7, nel cuore sportivo del Principato di Monaco, hanno regalato una vetrina speciale a questa creatura, nella sua versione 100% elettrica, dando risalto al suo glamour e al suo temperamento forte e innovativo.

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Non parliamo di un’auto qualunque, ma di una sorta di manifesto nel percorso di rinnovamento del brand transalpino. In attesa dell’apertura degli ordini, prevista per fine giugno, la vettura si è offerta all’ammirazione del pubblico, sul circuito di Monte Carlo, mettendo in mostra le sue forme tra muretti e curve dove si è scritta la storia del motorsport.

Foto Stellantis

L’iconico tracciato, ricavato nel magico salotto dei Grimaldi, ha offerto un palcoscenico unico per il debutto dinamico del modello, suscitando curiosità nel pubblico presente a bordo pista per assistere alle sfide delle monoposto elettriche. L’esperienza maturata in questo ambito da DS, attraverso la E-Tense FE25, si è rivelata utile nella definizione della N°7, anche se questa è destinata esclusivamente a un uso stradale.

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La nuova automobile, prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, andrà a posizionarsi al centro del segmento dei SUV compatti premium. Il lusso e la raffinatezza appartengono al suo apparato genetico. Di qualità i contenuti tecnologici portati in dote, con soluzioni di spessore come DS DRIVE ASSIST 2.0, DS NIGHT VISION, DS PIXELVISION, head-up display esteso e connettività di ultima generazione.

La versione 100% elettrica del modello, portata in pista a Monte Carlo, per la sua prima dinamica, è disponibile con uno o due motori a disegnarne il powertrain e con un’autonomia fino a 740 km nel ciclo WLTP. Il vertice energetico si raggiunge con la AWD Long Range, in grado di sviluppare una potenza massima fino a 375 cavalli.

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Fonte | Stellantis