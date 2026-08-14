Ram 1500 Rumble Bee 2027, ordini aperti: V8 HEMI da 395 CV e prezzo sotto i 60 mila dollari

Il Ram 1500 Rumble Bee torna sulla scena americana e lo fa nel modo più fedele possibile al suo nome. Niente downsizing spinto o formule troppo complicate: qui il cuore resta un V8 HEMI da 5,7 litri, inserito in un pick-up più largo, più compatto nelle proporzioni e con un’impostazione che guarda chiaramente al mondo delle muscle car. Gli ordini del nuovo modello 2027 sono già aperti negli Stati Uniti, con un prezzo di partenza di 59.995 dollari, escluse le spese di trasporto.

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Ram 1500 Rumble Bee 2027: 395 CV e carattere da muscle-truck

Ram non si è limitata a cambiare qualche dettaglio estetico. Il nuovo Rumble Bee nasce con carrozzeria widebody, configurazione Quad Cab e cassone corto. Anche il passo è più contenuto rispetto a quello di un normale Ram 1500 Quad Cab e questo cambia parecchio l’aspetto del pick-up: le proporzioni diventano più raccolte, la carreggiata sembra ancora più larga e l’intera vettura appare molto più piantata sull’asfalto.

La scelta ha anche un risvolto tecnico. Un telaio più corto significa meno flessioni e, secondo Ram, una risposta più precisa quando si guida con un po’ più di decisione. Il V8 HEMI sviluppa 395 CV e circa 556 Nm, numeri più che sufficienti per dare al Rumble Bee il carattere che ci si aspetta.

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Il cambio è l’automatico TorqueFlite a otto rapporti e la trazione integrale può lasciare spazio, quando si vuole, alla sola trazione posteriore. Completano il pacchetto gli ammortizzatori Bilstein e una carreggiata allargata di quasi 18 centimetri per asse.

Anche le ruote fanno la loro parte. All’inizio saranno disponibili cerchi da 22 pollici, mentre in seguito arriveranno quelli da 20 pollici con pneumatici ancora più larghi.

Il bello è che, pur giocando a fare la muscle car, il Rumble Bee continua a comportarsi come un vero Ram. Può trainare poco più di 4 tonnellate e portare oltre 500 kg nel cassone, quindi non rinuncia alla parte più pratica del suo mestiere.

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Dentro troviamo un volante sportivo con fondo piatto, palette in alluminio, quadro digitale da 12,3 pollici e sistema Uconnect 5. Ma per molti il dettaglio più interessante arriverà dopo l’acquisto: attraverso Direct Connection sarà infatti disponibile un kit di sovralimentazione capace di portare il V8 oltre i 600 CV.

Le prime consegne sono previste nel quarto trimestre del 2026. Nel 2027 la famiglia crescerà con le versioni 392, 392 Track Pack e SRT, che porteranno ancora più avanti l’idea del pick-up trasformato in muscle-truck.