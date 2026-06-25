Stellantis e Leapmotor sono state premiate agli Energy Summit Awards 2026

Stellantis e Leapmotor continuano a farsi spazio nella nuova mobilità brasiliana. La collaborazione tra il gruppo automobilistico e il marchio cinese specializzato in veicoli elettrificati è stata premiata agli Energy Summit Awards 2026, dove Leapmotor ha ricevuto il Sigillo d’Argento nella categoria Deal. Un riconoscimento che premia la joint venture globale e, allo stesso tempo, conferma quanto il tema dell’elettrificazione stia diventando sempre più centrale anche in Brasile e Sud America.

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Stellantis e Leapmotor vincono agli Energy Summit Awards 2026 grazie alla joint venture in Brasile

Il premio arriva in una fase in cui Stellantis sta spingendo con decisione sulla trasformazione dell’industria automobilistica locale. L’ingresso di Leapmotor nel mercato brasiliano nasce proprio da questa visione: unire la rapidità e la capacità innovativa del marchio cinese con la presenza industriale, tecnica e commerciale di Stellantis nella regione. Una combinazione che punta a rendere le tecnologie elettrificate più vicine a un pubblico ampio, non solo a una nicchia di clienti.

Il cuore della proposta Leapmotor è la tecnologia Ultra-Hybrid, conosciuta anche come REEV. È una soluzione pensata per chi vuole i vantaggi della guida elettrica, ma cerca ancora la sicurezza e la praticità garantite da un motore a combustione.

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Questa strategia diventerà ancora più concreta con la futura produzione locale dei modelli B10 e C10 presso il Goiana Automotive Hub, nello Stato di Pernambuco. L’aspetto più interessante è l’integrazione della tecnologia Ultra-Hybrid con il sistema flex-fuel, molto importante per il mercato brasiliano. Il progetto valorizza infatti l’etanolo, carburante già radicato nel Paese, e lo inserisce in un percorso di transizione energetica più aderente alla realtà locale.

In questo modo, Stellantis e Leapmotor presentano elettrificazione e biocarburanti come strumenti che possono lavorare insieme. È un approccio pragmatico, pensato per accompagnare il cambiamento senza ignorare infrastrutture, abitudini di consumo e caratteristiche del mercato brasiliano.

Un altro tassello riguarda l’esperienza del cliente. Leapmotor arriva infatti con un ecosistema di servizi costruito anche attraverso partnership con aziende come WEG, GreenV, Zletric e VoltBras, realtà legate alla ricarica e alle soluzioni energetiche. A questo si aggiunge una piattaforma digitale che utilizza anche l’intelligenza artificiale generativa per rendere l’assistenza più rapida, semplice e personalizzata.

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Agli Energy Summit Awards 2026 è stata riconosciuta anche la spinta innovativa di Stellantis Ventures, il fondo globale di venture capital aziendale del gruppo, finalista nella categoria Investitori. Con circa 300 milioni di euro, il fondo sostiene startup impegnate in settori strategici come intelligenza artificiale, elettrificazione, guida autonoma e sostenibilità. I 14 investimenti attivi di Stellantis Ventures mostrano come il gruppo stia cercando innovazione anche fuori dai propri confini industriali, trasformando nuove tecnologie in strumenti concreti per competere.