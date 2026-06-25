Peugeot e Citroën fanno il pieno ai Clean Mobility 2026: efficienza e tecnologia conquistano il Brasile

Peugeot e Citroën si ritagliano un ruolo da protagoniste ai Clean Mobility 2026, il premio che valorizza i veicoli più efficienti venduti sul mercato brasiliano. La quarta edizione della cerimonia, promossa da Agência Autoinforme, si è svolta martedì 23 giugno presso il Distrito Anhembi di San Paolo, durante l’Eletrocar Show, confermando l’attenzione crescente del settore verso consumi ridotti, tecnologie più sostenibili e soluzioni concrete per automobilisti e professionisti.

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Peugeot e Citroën brillano ai Clean Mobility 2026 in Brasile con modelli efficienti, premiati per consumi ridotti, tecnologia e versatilità

Peugeot ha conquistato quattro riconoscimenti, confermando la solidità della propria gamma sia nel segmento delle auto passeggeri sia in quello dei veicoli commerciali. Un risultato che, secondo Fabiana Figueiredo, responsabile del marchio Peugeot in Sud America, rafforza la coerenza dell’impegno del brand nel proporre modelli capaci di unire efficienza energetica e prestazioni. Un traguardo che diventa anche uno stimolo a continuare nello sviluppo di prodotti sempre più vicini alle esigenze dei consumatori.

Tra i modelli premiati spicca la Peugeot 208 GT Hybrid, vincitrice nella categoria Compact Hatchback Light Hybrid con un consumo di 1,60 MJ/km. Il modello abbina il motore 1.0 Turbo 200 flex a un sistema elettrico a 12V con batteria agli ioni di litio, soluzione che consente un risparmio di carburante fino al 10% nell’uso urbano. A questo si aggiungono contenuti distintivi come il quadro strumenti i-Cockpit 3D Hybrid da 10 pollici, i cerchi in lega diamantati da 17 pollici e il design luminoso con firma “artiglio di leone”.

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Buona prova anche per Peugeot 2008, premiata tra i SUV compatti grazie al motore mild hybrid e a un indice di 1,61 MJ/km. Anche in questo caso il propulsore 1.0 Turbo 200 flex lavora insieme a un sistema elettrico a 12V. A bordo trovano spazio il quadro strumenti digitale i-Cockpit 3D Hybrid da 10 pollici, il sistema multimediale Peugeot i-Connect Advanced da 10,3 pollici e la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Nel settore professionale, Peugeot ha ottenuto il primo posto con Partner Rapid nella categoria Commercial Flex a combustione, grazie a un indice di 1,65 MJ/km. Il modello punta su versatilità e capacità operativa, con motore 1.3 Flex, portata di 650 kg, volume utile di 3,3 m³ e portelloni posteriori apribili fino a 180 gradi. Il Peugeot Expert, invece, si è imposto per il secondo anno consecutivo tra i commerciali diesel fino a 2.2 litri, con 2,05 MJ/km, capacità di carico fino a 1,5 tonnellate e volume utile di 6,1 m³.

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Anche Citroën ha lasciato il segno, conquistando due categorie. Il Jumpy ha confermato il proprio primato tra i veicoli commerciali diesel fino a 2.2 litri, grazie al motore turbodiesel da 150 CV, alla coppia di 37,7 kgfm e a una capacità di carico vicina a 1,5 tonnellate. La possibilità di guidarlo con patente di categoria B ne aumenta ulteriormente l’appeal per aziende e professionisti.

La Citroën Aircross è stata invece premiata nella categoria SUV a 7 posti con motore a combustione. Un riconoscimento importante per un modello che unisce motore Turbo 200, cambio automatico CVT, fino a sette posti e 26 configurazioni dei sedili nelle versioni dedicate. Con il sistema multimediale da 10,25 pollici di serie e una gamma articolata, Aircross si propone come una soluzione familiare, spaziosa e versatile.

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I Clean Mobility 2026 hanno valutato i migliori risultati di efficienza energetica sulla base dei dati pubblici del Programma Brasiliano di Etichettatura dei Veicoli. Per Peugeot e Citroën, i premi confermano una direzione chiara: offrire modelli più efficienti, pratici e coerenti con un mercato che guarda sempre più da vicino consumi, sostenibilità e costi di utilizzo.