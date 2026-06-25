Fiat Fastback da record: il SUV coupé supera quota 200.000 unità prodotte e conquista il Brasile

Fiat Fastback festeggia un traguardo importante in Brasile. Il primo SUV coupé di Fiat prodotto nel Paese ha superato le 200.000 unità realizzate nello stabilimento Stellantis Automotive di Betim, nello Stato di Minas Gerais. Un risultato raggiunto in meno di quattro anni dal lancio, avvenuto nel settembre 2022, e che conferma il buon riscontro ottenuto dal modello in uno dei segmenti più vivaci e competitivi del mercato.

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Fiat Fastback supera 200.000 unità prodotte in Brasile: design coupé, tecnologia e versioni ibride o Abarth ne confermano il successo

Fin dal suo arrivo, Fiat Fastback ha avuto un compito preciso: rafforzare la presenza di Fiat nel mondo dei SUV, portando nella gamma un modello dal profilo più sportivo e ricercato. La formula scelta dal marchio si è rivelata efficace: linee da coupé, dimensioni da SUV, buona abitabilità, tanta tecnologia e una gamma motori pensata per rispondere a esigenze diverse. In questo modo, il modello è riuscito a conquistare sia chi cerca un’auto pratica per tutti i giorni, sia chi vuole qualcosa di più distintivo nel design e nelle prestazioni.

Fiat Fastback è stata il secondo SUV prodotto da Fiat in Brasile e oggi si presenta con un’offerta articolata in cinque versioni e tre motorizzazioni. La Fastback Turbo 200 AT monta il motore T200, mentre le versioni Audace e Impetus sono equipaggiate con il T200 Hybrid. Più in alto nella gamma si trovano la Limited Edition e la Abarth, entrambe spinte dal motore T270. Una scelta che permette al modello di rivolgersi a pubblici diversi, da chi punta soprattutto su comfort ed efficienza fino a chi cerca una guida più brillante.

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Uno degli aspetti che ha contribuito al successo della Fiat Fastback è la sua capacità di unire due anime. Da una parte ci sono le caratteristiche tipiche di un SUV, come la posizione di guida rialzata, l’altezza da terra generosa e una presenza su strada importante. Dall’altra, il modello riprende il profilo più dinamico di una coupé, con linee filanti che lo rendono immediatamente riconoscibile. A rendere il tutto ancora più concreto c’è il bagagliaio da 600 litri, il più capiente della categoria, un elemento che pesa molto nella scelta di chi usa l’auto anche per viaggi, famiglia o lavoro.

Federico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha sottolineato il valore di questo risultato ricordando come la Fastback sia nata per ampliare la presenza del brand in un segmento strategico. Il modello, ha spiegato, ha saputo distinguersi grazie a design, tecnologia e prestazioni, mentre Fiat continua a lavorare per renderlo sempre più vicino alle richieste dei clienti.

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Nel tempo, Fiat Fastback è stata aggiornata per diventare più completa. La gamma attuale propone un design più definito, con linee più nette e prese d’aria anteriori rifinite in nero lucido. Per le versioni Impetus T200 Hybrid e Limited Edition è disponibile anche il pacchetto Sunroof, che aggiunge tetto panoramico, fendinebbia a LED, illuminazione delle alette parasole e monitoraggio dell’angolo cieco. Dettagli che alzano il livello di comfort e raffinatezza del SUV coupé.

Anche la dotazione tecnologica gioca un ruolo importante. A partire dalla versione Audace sono disponibili i sistemi avanzati di assistenza alla guida, mentre a bordo si trovano quadro strumenti digitale, sistema multimediale da 10,1 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless e caricabatterie a induzione per smartphone. Soluzioni ormai molto richieste, soprattutto da chi cerca un’auto moderna e connessa.

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Un capitolo a parte riguarda la Fastback Abarth, arrivata nel 2023 e pensata per chi vuole più carattere. Il motore T270 sviluppa fino a 185 CV e 270 Nm di coppia ed è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Le prestazioni sono il suo biglietto da visita: da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e velocità massima di 220 km/h con etanolo. Numeri che rendono la Fastback Abarth il SUV più veloce in Brasile tra i suoi concorrenti.

La versione sportiva offre anche ADAS, tetto panoramico apribile di serie, sistema multimediale da 10,1 pollici, caricatore a induzione ventilato, quadro strumenti digitale da 7 pollici specifico Abarth, Keyless Entry’n Go e avviamento a distanza. Le 200.000 unità prodotte raccontano quindi non solo un successo industriale, ma anche la capacità di Fiat di intercettare i gusti del mercato con un modello moderno, versatile e riconoscibile.