Fiat celebra 50 anni a Betim: lo stabilimento diventa una pista per 5.000 runner

Betim si è svegliata con un’energia diversa domenica 14 giugno. Per una mattina, il grande stabilimento Stellantis del Minas Gerais, il più importante complesso produttivo dell’azienda in Sud America, ha lasciato spazio non solo alla produzione, ma anche al movimento, alla musica e alla partecipazione. Le sue strade interne, normalmente parte della quotidianità industriale, sono diventate il percorso della “Stellantis Run – Fiat 50 Years Edition”, evento che ha riunito circa 5.000 persone per celebrare i 50 anni di Fiat in Brasile e dello stabilimento di Betim.

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Fiat festeggia 50 anni a Betim con una corsa di 5.000 partecipanti, tra modelli storici, musica e una raccolta solidale

A correre e camminare tra i viali dell’hub c’erano collaboratori, famiglie, appassionati del marchio e sportivi di ogni livello. L’iniziativa, durata circa due ore, prevedeva tre opzioni di percorso: una camminata di 3 chilometri, una corsa di 5 chilometri e una prova da 10 chilometri. Una formula pensata per rendere la giornata accessibile a tutti, non solo a chi corre abitualmente, ma anche a chi voleva semplicemente vivere da vicino un momento di festa legato alla storia di Fiat nel Paese.

Il fascino dell’evento non era soltanto nel percorso. Lungo il circuito, i partecipanti hanno potuto incontrare alcuni modelli che hanno segnato la presenza di Fiat in Brasile, tra cui la 147, la Coupé, la Tempra e la Marea. Auto che appartengono alla memoria industriale del marchio, ma anche alla memoria affettiva di molti brasiliani. Per qualcuno, erano il ricordo dell’auto di famiglia; per altri, il simbolo di un’epoca o di un sogno su quattro ruote.

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All’arrivo, ogni partecipante ha ricevuto la medaglia ufficiale, dopo aver preso parte a una giornata che ha mescolato sport, nostalgia e senso di appartenenza. L’evento ha offerto anche aree dedicate al relax, intrattenimento musicale, snack e lotterie a premi, trasformando lo stabilimento in uno spazio aperto alla comunità.

La celebrazione ha avuto anche un’importante dimensione solidale. Gli iscritti hanno contribuito donando 1 kg di alimenti non deperibili, destinati al progetto Paixão Alimenta. Un gesto semplice, ma concreto, che conferma l’attenzione di Stellantis verso il territorio e le comunità in cui opera.

Organizzata in collaborazione con Stellantis Saúde, Wellhub, Drogaria Araújo, TIM, Red Bull e Droga Raia, la “Stellantis Run – Fiat 50 Years Edition” ha raccontato, passo dopo passo, mezzo secolo di storia condivisa tra Fiat, Betim e il Brasile.