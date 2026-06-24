MIMO 2026: una World Premiere inaugura il weekend di Monza

Tutto pronto per il MIMO Milano Monza Motor Show 2026, in programma dal 26 al 28 giugno. Il via all’evento è previsto per le 9.00 di venerdì prossimo, con l’apertura al pubblico, mentre gli aspetti dinamici inizieranno a prendere forma alle ore 10.30 della stessa giornata, con la Parade.
Ad aprire il corteo ci penserà una straordinaria anteprima mondiale, destinata a catturare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Parliamo della nuova 55 SGT, realizzata da SGT Automobili, per una world premiere coi fiocchi. Questa vettura vuole essere un appassionato tributo all’iconica Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI vincitrice del Campionato DTM del 1993, con Nicola Larini al volante.
Non si tratta di un remake, ma di un progetto completamente nuovo, basato sulla Piattaforma Giorgio, che si lega a quel modello con una serie di richiami stilistici e filosofici. Pur avendo uno spirito corsaiolo, l’auto portata al MIMO Milano Monza Motor Show 2026 gode dell’omologazione stradale, che ne rende possibile l’uso quotidiano, anche per andare al bar in centro.
Facile intuire quanta forza di richiamo un oggetto del genere possa avere sugli ospiti del festival motoristico open-air lombardo, scelto per la sua prima presentazione dinamica e dal vivo al pubblico mondiale. Alla 55 SGT toccherà il compito di aprire una spettacolare sfilata fatta di supercar, hypercar e novità di prodotto.
Epicentro del grande evento alle porte, giunto alla quinta edizione, sarà l’Autodromo Nazionale di Monza. Nel tempio italiano della velocità sarà possibile tuffarsi nella magia delle quattro ruote, con un format molto coinvolgente.
Tra le premiere più attese del MIMO Milano Monza Motor Show 2026, il debutto in movimento della Giamaro Krafla, che farà due giri sul circuito di Formula 1, mostrando al pubblico la travolgente forza del suo motore V12 quadriturbo da 7.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di ben 2.157 cavalli.
Fra le altre sportive pronte a sfilare, segnaliamo i seguenti modelli: Ferrari SF90 XX, Lamborghini Revuelto, McLaren 750S, Aston Martin DB12, BMW Skytop, Dallara Stradale, Radical RXC Spyder, Porsche 911 GT3 RS, Audi R8 ABT, Maserati MC20 e ARES S1, solo per citarne alcune. Rimandiamo al precedente articolo i dettagli sulle partecipazioni. Qui riserviamo spazio al programma completo del MIMO Milano Monza Motor Show 2026.
Programma MIMO Milano Monza Motor Show 2026
VENERDÌ 26 GIUGNO
- 09:00 | Apertura MIMO al pubblico
09:00 – 19:00 | Test Drive
09:00 | TRACK4FUN Open Pit Lane per proprietari di supercar
10:30 | Accoglienza istituzioni, partner e stakeholder presso Hospitality MIMO n.45
10:35 | Cerimonia inaugurale ufficiale MIMO presso Hospitality MIMO n.45 Taglio del nastro alla presenza di istituzioni, partner, stakeholder e ospiti della manifestazione.
11:00 | MIMO Parade e Journalist Parade. La grande parata inaugurale che aprirà ufficialmente MIMO 2026 con due giri completi del circuito di Formula 1 dell’Autodromo Nazionale Monza. Ad aprire il corteo sarà la World Premiere della nuova SGT 55, seguita da alcune delle più iconiche supercar presenti all’evento, vetture racing e dalla Journalist Parade con giornalisti e content creator al volante delle novità di prodotto delle case automobilistiche.
12:10 – 12:35 | Supercar Track Day
12:35 | Drift Show. Spettacolare esibizione sul rettilineo principale dell’Autodromo con due BMW protagoniste di traversi, evoluzioni e guida ad alta precisione a cura del Campionato Italiano Drifting.
14:00 – 16:00 | TRACK4FUN Open Pit Lane (sessione pomeridiana)
15.00 | Talk GT-QUEENS dedicato al motorsport femminile con pilote e ospiti del settore
16:00 – 16:50 | Supercar Track Day
16:50 – 17:15 | Attività delle Case Automobilistiche
17.00 | Talk GT-QUEENS dedicato al motorsport femminile con pilote e ospiti del settore
17:15 – 17:40 | Supercar Track Day
18:00 | Supercar Parade sulle Sopraelevate e sul circuito di Formula 1. Centinaia di supercar sfileranno sul circuito di Formula 1 e sulle leggendarie Sopraelevate di Monza, regalando al pubblico uno dei momenti più iconici e fotografati della manifestazione.
SABATO 27 GIUGNO
- 09:00 | Apertura MIMO al pubblico
09:00 – 19:00 | Test Drive
09:00 | TRACK4FUN Open Pit Lane
11:00 | TRACK4FUN Auto da Corsa
11:30 | Supercar Track Day
11:55 | Case Automobilistiche in pista. Le novità di prodotto dei brand presenti a MIMO scendono in pista per sessioni dinamiche dedicate al pubblico.
12:30 | TRACK4FUN Auto da Corsa
13:00 | Drift Show. Le vetture del Campionato Italiano Drifting tornano sul rettilineo per una nuova esibizione ad alto tasso di adrenalina.
14:00 | TRACK4FUN Open Pit Lane (sessione pomeridiana)
15:30 | TRACK4FUN Auto da Corsa
16:00 – 16:25 | Supercar Track Day
16:25 – 16:50 | Attività delle Case Automobilistiche
16:50 – 18:00 | Supercar Track Day
18:00 | Supercar Parade
19:00 | Fine attività pista
DOMENICA 28 GIUGNO
- 09:00 | Apertura MIMO al pubblico
09:00 – 19:00 | Test Drive
09:00 | Supercar Track Day
09:50 | Sessioni Libere GT3isti Challenge
10:40 | Sessioni Libere Speed Cup
11:05 | Case Automobilistiche in pista
11:30 | GT3isti Challenge – Gara 1. Prima manche della competizione dedicata alle Porsche più performanti e alle vetture GT racing.
12:20 | Speed Cup – Gara 1. Scendono in pista le Lotus Elise ed Exige protagoniste del campionato organizzato dal Lotus Sporting Club.
13:00 | Drift Show
13:20 – 14:10 | Pausa attività pista
14:10 | GT3isti Challenge – Gara 2
15:00 | Case Automobilistiche in pista
15:25 | Speed Cup – Gara 2
15:50 | Supercar Track Day
16:15 | GT3isti Challenge – Gara 3. Le gare ufficiali autorizzate da ACI Sport entrano nel vivo con le manche decisive del weekend.
17:05 | Supercar Track Day
18:00 | Supercar Parade sulle Sopraelevate e sul circuito di Formula 1
18:30 | Supercar Track Day
19:00 | Fine attività pista
Fonte | MIMO Milano Monza Motor Show