Nuova Fiat Argo, spunta la versione base: la “Grande Panda brasiliana” si prepara al debutto

L’attesa per la nuova Fiat Argo entra nel vivo. Dopo i primi avvistamenti di una versione apparentemente più ricca e dal look avventuroso, il futuro modello compatto di Fiat è stato nuovamente pizzicato nei pressi dello stabilimento di Betim, in Brasile, questa volta in una configurazione decisamente più semplice. Un dettaglio importante, perché lascia intravedere quella che potrebbe essere la variante d’accesso della prossima generazione.

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Nuova Fiat Argo avvistata in Brasile mostra la versione d’ingresso: fari alogeni, cerchi in acciaio e motori flex-fuel per il debutto

Le immagini circolate in Brasile mostrano un esemplare ancora pesantemente camuffato, ma alcuni particolari sono già sufficienti per capire la direzione scelta dal marchio. La nuova Fiat Argo dovrebbe infatti rappresentare una sorta di versione semplificata della Grande Panda europea, adattata alle esigenze del mercato sudamericano e pensata per restare fedele alla tradizione Fiat delle compatte accessibili.

A tradire la natura più economica dell’esemplare avvistato sono soprattutto due elementi. Il primo riguarda i fari anteriori, che sembrano utilizzare riflettori convenzionali per lampadine alogene, senza la firma luminosa a “X” con tecnologia LED pixelata prevista sulle versioni più costose. Il secondo dettaglio è nei cerchi: niente lega, ma ruote in acciaio, probabilmente prive di coprimozzi integrali, con fori circolari simili a quelli già visti sulla Grand Panda europea in allestimento base.

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La nuova Argo avrà un ruolo centrale per Fiat in Brasile, anche perché arriverà in un momento simbolico: le celebrazioni per i 50 anni del marchio nel Paese. Non è un caso che Fiat punti ancora una volta su una compatta popolare, segmento che ha costruito gran parte della sua storia locale con modelli come 147, Uno, Palio, Punto, Mobi e l’attuale Argo.

Sotto il cofano, la nuova generazione dovrebbe proporre motori flex-fuel già noti, tra cui il tre cilindri 1.0 e il quattro cilindri 1.3. Il più brillante 1.0 turbo flex T200 potrebbe invece essere riservato agli allestimenti superiori, eventualmente anche con tecnologia mild hybrid a 12 volt, come già accade su Pulse e Fastback Hybrid.

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La base tecnica sarà la piattaforma Smart di Stellantis, la stessa della Citroën C3. Questo significa dimensioni compatte, intorno ai 4 metri di lunghezza, e un passo vicino ai 2,54 metri.